Putin mianował nowego ambasadora w Polsce. Wydał dekret

Dekret przywódcy Rosji Władimira Putina został podpisany i opublikowany na stronie rządowej we wtorek.

Gieorgij Michno nowym ambasadorem Rosji w Polsce

"Powołano nadzwyczajnego i pełnomocnego ambasadora Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej"- ogłoszono.

Putin nakazał "powołać Michno Gieorgija Wiktorowicza na stanowisko nadzwyczajnego i pełnomocnego ambasadora Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej".

W grudniu 2025 roku Putin odwołał Siergieja Andriejewa z funkcji ambasadora Rosji w Polsce. Rosyjski dyplomata pełnił ten urząd od 2014 roku. O tym, że miejsce swojego poprzednika zajmie Gieorgij Michno donosiła w lipcu ubiegłego roku m.in. Ria Nowosti.

Kim jest Gieorgij Michno?

Gieorgij Michno to doświadczony rosyjski dyplomata. Urodził się w 1972 r. W 1995 r. ukończył studia na Moskiewskim Uniwersytecie im. Łomonosowa oraz w Akademii Dyplomatycznej MSZ Rosji.

W przeszłości sprawował m.in. funkcje w Ambasadzie Rosji w RPA oraz był ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym w Zimbabwe. W rosyjskim MSZ w Moskwie odpowiadał za sprawy związane z Afryką i relację z krajami rozwijającymi się.

Jak podaje rosyjska agencja TASS, Gieorgij Michno kierował także Departamentem ds. Nowych Wyzwań i Zagrożeń w rosyjskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W 2018 roku uzyskał stopień wysłannika nadzwyczajnego I klasy.

