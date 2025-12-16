Putin ma tajną broń na Białorusi? Do krajów bałtyckich napływa ostrzeżenie

Marcin Jan Orłowski

Marcin Jan Orłowski

Od 350 do 360 tysięcy rosyjskich żołnierzy ma znajdować się na terytorium Białorusi i być gotowych do ewentualnych działań w krajach NATO - twierdzi Roderich Kiesewetter. Niemiecki ekspert wojskowy i polityk CDU przekonuje, że najbliższe dwa lata będą kluczowe dla bezpieczeństwa w Europie, a częścią planu obronnego jest wypracowanie sprawiedliwego pokoju w Ukrainie.

Mężczyzna w garniturze na pierwszym planie, w tle grupa żołnierzy oraz fragment mapy przedstawiający Litwę, Polskę i Białoruś, tło częściowo zacienione.
Ekspert o rosyjskich żołnierzach na BiałorusiKremlin / Ministerstwo Obrony Rosji / Maptiler.comdomena publiczna

Kiesewetter, pułkownik niemieckich sił zbrojnych, a obecnie ekspert CDU ds. międzynarodowych w programie NTTV "Pinar Atalay" komentował niedzielno-poniedziałkowe negocjacje pokojowe, które odbywały się w Berlinie.

Zdaniem polityka, kraje NATO muszą zdawać sobie sprawę, że niezależnie od wypracowanego porozumienia, nie należy wierzyć w to, że Władimir Putin odpuści temat ataku na kraje Sojuszu.

    Kiesewetter jest przekonany, że w obecnej sytuacji dwa najbliższe lata są kluczowe dla rozwoju systemu bezpieczeństwa regionie.

    Napięcie na linii NATO-Rosja. Dwa korpusy na terytorium Białorusi

    W dalszej części wypowiedzi ekspert CDU zwrócił uwagę na informacje, o których "nie odważono się powiedzieć opinii publicznej". Chodzi o obecność rosyjskich sił na terytorium Białorusi.

    Jego zdaniem Kreml w ostatnich latach relokował tam siły dwóch korpusów, które liczą łącznie od 350 do 360 tysięcy żołnierzy, którzy są gotowi do działań bojowych.

    - To niepokojące, zwłaszcza w krajach bałtyckich - ocenił.

    Według Kiesewettera rosyjskie władze prowadzą wojnę w Ukrainie "niezbyt skutecznie militarnie", ale gospodarka tego kraju pozwala na prowadzenie szkoleń "setek tysięcy żołnierzy, którzy nigdy nie zostaną rozmieszczeni w Ukrainie". Ich celem ma być szykowanie się do ewentualnej wojny z NATO.

    Analityk zwrócił także uwagę na ostatnie wypowiedzi sekretarza generalnego NATO Marka Rutte, który jego zdaniem, dotychczas "raczej bagatelizował" sytuację, ale w ostatnich dniach zmienił swoje nastawienie.

    11 grudnia Rutte otwarcie stwierdził, że kraje NATO są kolejnym celem Rosji i ostrzegł, że wojna może być "podobną do tej, której doświadczyli nasi dziadkowie".

