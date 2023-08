Igor Striełkow: Putin jest zbyt łaskawy

"Kiedy specjalna wojskowa operacja zaczynała się półtora roku temu, udało mu się szybko zadbać o to, aby wodzili go za nos nie tylko partnerzy z Zachodu i Kijowa, ale także przywódcy naszych organów ścigania, wywiadu i wojska. Okazało się, że ani kraj, ani armia, ani przemysł Rosji nie są gotowe do wojny, a tak zwana Ukraina wcale nie jest słomianym graczem pod względem militarnym" - twierdzi.