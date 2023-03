Putin ma problem. Eksperci: Rosja coraz bardziej zależna od silniejszego partnera

Putin i jego chiński odpowiednik ogłosili "nową erę" w określanych jako "nieograniczone partnerstwo" relacjach między oboma autorytarnymi państwami. Analitycy podkreślają jednak, że w ich relacjach to wielokrotnie silniejsze gospodarczo Chiny zajmują dominującą pozycję, a dyplomatyczne i gospodarcze wsparcie, jakich udzielają izolowanej przez Zachód Moskwie będzie miało wysoką cenę.

Czym zakończył się szczyt?

Xi Jinping i Władimir Putin we wspólnych oświadczeniach powtarzali, że relacje Rosji i Chin są obecnie najlepsze w historii. Zapowiedzieli, że będą "budować bliższe partnerstwo energetyczne, wspierać firmy z obu krajów w rozwoju przedsięwzięć w dziedzinie ropy, gazu, węgla, elektryczności oraz energii nuklearnej".

W czasie spotkań negocjowano budowę przez Chińczyków infrastruktury, w tym kolei, na zaniedbanym rosyjskim Dalekim Wschodzie. Putin obiecał, że wpuści na rosyjski rynek więcej chińskich firm, na którym mają one zastąpić zachodnie przedsiębiorstwa, które wycofały się w wyniku sankcji. Rozmowy dotyczyły także poprawy przepustowości granic, współpracy w dziedzinie rolnictwa oraz w sektorze finansowym.

Najważniejszej umowy zabrakło

Agencja Reutera wskazuje, że choć strony podpisały w czasie wizyty 14 umów, to zabrakło wśród nich tej dla Rosji najważniejszej: kontraktu na budowę gazociągu Siła Syberii 2 .

Nad Wołgą określa się go jako alternatywę dla prowadzącego do Europy i niedziałającego Nord Stream 2 . Nowym azjatyckim rurociągiem do Państwa Środka mogłoby trafiać 50 mld metrów sześciennych gazu rocznie. Do ustalenia pozostaje jednak, kto go zbuduje i jaka będzie cena gazu. Pekin, który już dziś kupuje rosyjskie surowce po zaniżonych cenach, ma w tej sprawie silną pozycję negocjacyjną, zaznacza agencja.

Pomimo wcześniejszych chińskich deklaracji w czasie rozmów zabrakło konkretów na temat możliwego zakończenia działań zbrojnych w Ukrainie . Wezwano tylko do "odpowiedzialnego dialogu" zmierzającego do rozwiązania rozpoczętego przez Rosję konfliktu.

Portal "The Diplomat" ocenia w redakcyjnym komentarzu, że choć Pekin ma środki nacisku na Rosję, to nie zamierza ich używać, aby doprowadzić do pokoju. Z kolei zdaniem ekspertów, z którymi w środę rozmawiała Interia, Xi Jinping stara się zaprezentować swój kraj jako odpowiedzialne mocarstwo i bezstronnego mediatora, ale najkorzystniejsza dla Chin byłaby albo wygrana Rosji albo zamrożenie konfliktu w Europie Wschodniej.

Rosja i Chiny: nieograniczone partnerstwo

Chiny są największym partnerem gospodarczym Rosji i głównym odbiorcą tamtejszej ropy, gazu oraz węgla. W lutym 2022 roku, na krótko przed rosyjską napaścią na sąsiada, władze w Moskwie i Pekinie zawarły tzw. "nieograniczone partnerstwo", podpisując także długoterminowe umowy na dostawy rosyjskiej energii. W tym samym roku handel między oboma krajami wzrósł o ponad 30 proc., osiągając rekordową wartość 190 mld dolarów.

Zaraz po rozpoczęciu wojny Chiny stały się najważniejszym stronnikiem Moskwy - pisze "The Diplomat". Nie tylko nie przyłączyły się do sankcji, ale również nie zagłosowały w ONZ za potępieniem rosyjskiej agresji, oskarżając Zachód o wywołanie i pogłębianie konfliktu. Zarówno Chiny jak i Rosja chcą zmiany światowego porządku, w którym zbyt dużą ich zdaniem rolę odgrywają państwa zachodnie. Przeciwstawiają się globalnej dominacji Stanów Zjednoczonych i krytykują rozszerzanie NATO.

Według "The Diplomat" Rosjanie i Chińczycy obstają także przy swoich własnych koncepcjach demokracji i praw człowieka, definiując je tak, jak same uważają za stosowne. W ten sposób chcą unikać krytyki za autorytarne rządy i naruszenia praw swoich obywateli - uważa redaktorka naczelna portalu, Shannon Tiezzi. W obawie o upadek swoich reżimów albo władz sąsiadujących z nimi krajów Xi i Putin zapowiedzieli doroczne konsultacje ministrów spraw wewnętrznych i bezpieczeństwa. Mają "przeciwdziałać kolorowym rewolucjom" - pisze Tiezzi.

Wielu analityków wskazuje, że Państwo Środka pomaga władzom na Kremlu, ponieważ zależy mu na silnym sojuszniku w sporze z USA. Rzecznik Białego Domu John Kirby zasugerował, że relacja ta nie jest rzeczywistym sojuszem i określił ją jako "małżeństwo z rozsądku". Podobnie widzą ją niektórzy znawcy chińskiej polityki.

Profesor Bogdan Góralczyk, sinolog z Uniwersytetu Warszawskiego i były polski dyplomata, skomentował ogłoszenie nowego rozdziału w relacjach Pekinu i Moskwy publikując w mediach społecznościowych plakat z 1959 roku, z hasłem o przyjaźni chińsko-radzieckiej. "Wtedy miało być 'po wieczne czasy', a przetrwało... rok. A jak będzie teraz?" - zapytał Góralczyk.