W skrócie Władimir Putin odwiedzi Chiny, gdzie spotka się z Xi Jinpingiem i weźmie udział w ważnych wydarzeniach państwowych.

Podczas wizyty zaplanowano podpisanie kluczowej umowy energetycznej między Gazpromem a chińskim CNPC.

Wizyta ma też aspekt polityczny i militarny, a Rosja zacieśnia współpracę z Chinami oraz innymi krajami regionu.

- Prezydent Putin będzie w Chinach, największym partnerze handlowym Rosji, od 31 sierpnia do 3 września - zakomunikował Uszakow na konferencji prasowej.

Pierwsze dwa dni z czterodniowej podróży Putina do Chin będą poświęcone szczytowi Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SzOW), który odbędzie się w Tianjin.

Następnie rosyjski przywódca uda się do Pekinu, gdzie odbędzie rozmowy z Xi Jinpingiem. W stolicy Chin weźmie także udział 3 września w paradzie wojskowej na placu Tiananmen, która ma upamiętnić zakończenie II wojny światowej po formalnej kapitulacji Japonii.

Putin jedzie do Chin. Usiądzie po prawej stronie Xi Jinpinga

Według Uszakowa Putin na paradzie ma być "głównym gościem" i będzie siedział po prawej stronie Xi. Lewa strona została przeznaczona dla przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una.

Podczas trwającej 70 minut defilady z okazji 80. rocznicy "zwycięstwa w Chińskiej Wojnie Ludowej przeciwko Japońskiej Agresji w Światowej Wojnie Antyfaszystowskiej" ulicami Pekinu przemaszeruje ponad 10 tys. żołnierzy z 45 formacji wojskowych. Chińska armia zaprezentuje najnowocześniejszy sprzęt, jak myśliwce, systemy obrony przeciwrakietowej i broń hipersoniczną.

Uszakow poinformował również, że Putin w Chinach odbędzie szereg spotkań dwustronnych z przywódcami innych krajów, którzy będą tam obecni. Wśród nich jest premier Indii Narendra Modi, prezydent Iranu Masud Pezeszkian i prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan.

Nie jest jeszcze potwierdzone spotkanie Putina z Kimem, ale trwają starania o zorganizowanie takiej rozmowy - zapewnił Uszakow.

Plan wizyty Putina z Chinach. Podpisze ważną umowę

W skład rosyjskiej delegacji wejdzie dwóch członków rosyjskiego rządu - minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow i minister obrony Andriej Biełousow, a także prezes Banku Centralnego Elwira Nabiulina, prezes Gazpromu Aleksiej Miller oraz szefowie największych rosyjskich banków i firm. Będzie też Uszakow.

Przedstawiając plan wizyty Putina z Chinach, Uszakow zakomunikował też, że rosyjskie gigant energetyczny Gazprom podpisze "ważną" umowę z chińską korporacją CNPC. Szczegółów jednak nie podał.

Media: Chiny chciałyby kupować więcej rosyjskiego gazu

Reuters przypomina, że Rosja jest zainteresowana zwiększeniem eksportu ropy naftowej i gazu do Azji po utracie dostępu do większości rynków europejskich z powodu zachodnich sankcji w odpowiedzi na atak na Ukrainę.

Zdaniem Reutersa Chiny chciałyby kupować więcej rosyjskiego gazu za pośrednictwem istniejącego rurociągu Siła Syberii 1, który połączył Syberię z Chinami w 2019 roku. Rozmowy między Moskwą a Pekinem w sprawie budowy drugiej nitki rurociągu do tej pory nie przyniosły efektu.

W ciągu ostatnich trzech lat, od rozpoczęcia przez Rosję inwazji na Ukrainę na pełną skalę, doszło do zacieśnienia współpracy między Pekinem a Moskwą w wielu dziedzinach, m.in. współpracy wojskowej. Komunistyczne władze Chin deklarują neutralną postawę wobec wojny, jednocześnie nie potępiły rosyjskiej agresji.

