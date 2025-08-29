Putin leci do Pekinu. Pierwsza taka wizyta od lat

Władimir Putin spotka się w przyszłym tygodniu w Chinach z przywódcą tego kraju Xi Jinpingiem - poinformował w piątek Jurij Uszakow. Urzędnik wskazał, że trwająca cztery dni wizyta będzie pierwszą taką od lat. Przywódca Rosji weźmie udział w szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy, a oprócz tego obejrzy defiladę wojskową. Moskwa ma też podpisać nową umowę na eksport gazu do Państwa Środka - podkreśla Reuters.

Władimir Putin wybiera się do Chin
- Prezydent Putin będzie w Chinach, największym partnerze handlowym Rosji, od 31 sierpnia do 3 września - zakomunikował Uszakow na konferencji prasowej.

Pierwsze dwa dni z czterodniowej podróży Putina do Chin będą poświęcone szczytowi Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SzOW), który odbędzie się w Tianjin.

Następnie rosyjski przywódca uda się do Pekinu, gdzie odbędzie rozmowy z Xi Jinpingiem. W stolicy Chin weźmie także udział 3 września w paradzie wojskowej na placu Tiananmen, która ma upamiętnić zakończenie II wojny światowej po formalnej kapitulacji Japonii.

    Według Uszakowa Putin na paradzie ma być "głównym gościem" i będzie siedział po prawej stronie Xi. Lewa strona została przeznaczona dla przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una.

    Podczas trwającej 70 minut defilady z okazji 80. rocznicy "zwycięstwa w Chińskiej Wojnie Ludowej przeciwko Japońskiej Agresji w Światowej Wojnie Antyfaszystowskiej" ulicami Pekinu przemaszeruje ponad 10 tys. żołnierzy z 45 formacji wojskowych. Chińska armia zaprezentuje najnowocześniejszy sprzęt, jak myśliwce, systemy obrony przeciwrakietowej i broń hipersoniczną.

    Uszakow poinformował również, że Putin w Chinach odbędzie szereg spotkań dwustronnych z przywódcami innych krajów, którzy będą tam obecni. Wśród nich jest premier Indii Narendra Modi, prezydent Iranu Masud Pezeszkian i prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan.

      Nie jest jeszcze potwierdzone spotkanie Putina z Kimem, ale trwają starania o zorganizowanie takiej rozmowy - zapewnił Uszakow.

      Plan wizyty Putina z Chinach. Podpisze ważną umowę

      W skład rosyjskiej delegacji wejdzie dwóch członków rosyjskiego rządu - minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow i minister obrony Andriej Biełousow, a także prezes Banku Centralnego Elwira Nabiulina, prezes Gazpromu Aleksiej Miller oraz szefowie największych rosyjskich banków i firm. Będzie też Uszakow.

      Przedstawiając plan wizyty Putina z Chinach, Uszakow zakomunikował też, że rosyjskie gigant energetyczny Gazprom podpisze "ważną" umowę z chińską korporacją CNPC. Szczegółów jednak nie podał.

      Media: Chiny chciałyby kupować więcej rosyjskiego gazu

      Reuters przypomina, że Rosja jest zainteresowana zwiększeniem eksportu ropy naftowej i gazu do Azji po utracie dostępu do większości rynków europejskich z powodu zachodnich sankcji w odpowiedzi na atak na Ukrainę.

      Zdaniem Reutersa Chiny chciałyby kupować więcej rosyjskiego gazu za pośrednictwem istniejącego rurociągu Siła Syberii 1, który połączył Syberię z Chinami w 2019 roku. Rozmowy między Moskwą a Pekinem w sprawie budowy drugiej nitki rurociągu do tej pory nie przyniosły efektu.

      W ciągu ostatnich trzech lat, od rozpoczęcia przez Rosję inwazji na Ukrainę na pełną skalę, doszło do zacieśnienia współpracy między Pekinem a Moskwą w wielu dziedzinach, m.in. współpracy wojskowej. Komunistyczne władze Chin deklarują neutralną postawę wobec wojny, jednocześnie nie potępiły rosyjskiej agresji.

