Putin idzie śladem Trumpa. Kreml ogłasza wizytę, "szczegóły uzgodnione"

Marcin Czekaj

Władimir Putin wkrótce odwiedzi Xi Jinpinga - poinformował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Media donoszą, że rozmowy zaplanowano na 20 maja. Do spotkania dojdzie zaledwie kilka dni po wizycie Donalda Trumpa w Chinach. Wiadomo, jakie tematy poruszą przywódcy.

W skrócie

  • Rzecznik Kremla poinformował, że Władimir Putin zamierza odwiedzić Xi Jinpinga i omówić wizytę Donalda Trumpa w Chinach.
  • Według informacji mediów spotkanie Putina z Xi Jinpinem zaplanowano na 20 maja i potrwa jeden dzień.
  • Dziennik "South China Morning Post" podał, że Chiny po raz pierwszy w jednym miesiącu przyjmą przywódców Rosji i Stanów Zjednoczonych.
  • W trakcie zakończonej wizyty Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem omawiano m.in. współpracę dwustronną, handel, sytuację w Iranie oraz kwestie międzynarodowe.
Kreml poinformował, że Władimir Putin zamierza omówić z Xi Jinpingiem wizytę prezydenta Donalda Trumpa w Pekinie. Między przywódcami ma dojść do rozmowy w cztery oczy.

Dmitrij Pieskow powiedział reporterom, że szczegóły wizyty rosyjskiego prezydenta "zostały już uzgodnione", a konkretna data wyjazdu zostanie podana w najbliższym czasie.

Rzecznik Kremla ujawnił, że podczas spotkania Putin i Xi skupią się na stosunkach dwustronnych, biorąc pod uwagę "solidne obroty handlowe". Tematem spotkania będą również sprawy międzynarodowe.

Władimir Putin wybierze się do Chin. Spędzi tam jeden dzień

Dziennikowi "South China Morning Post" udało się ustalić, że Władimir Putin złoży w Chinach jednodniową wizytę. Według źródła gazety do spotkania prezydenta Rosji z przywódcą Xi Jinpingiem dojdzie 20 maja.

"SCMP" podał, że wizyta będzie miała charakter rutynowy. Dziennik zauważył przy tym, że będzie to "pierwszy raz", gdy Chiny będą gościć w jednym miesiącu przywódców Rosji i Stanów Zjednoczonych.

Zdaniem gazety odzwierciedla to "wysiłki Pekinu, aby zarządzać relacjami z oboma państwami i ugruntować swoją pozycję jako kluczowego mocarstwa w coraz bardziej podzielonym porządku świata".

"Po wizycie Putina Chiny będą również pierwszym krajem, który w odstępie kilku miesięcy gościł wszystkich czterech przywódców pozostałych stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ. W grudniu Pekin odwiedził prezydent Francji Emmanuel Macron, a w styczniu premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer" - czytamy w publikacji.

Chiny. Zakończyła się wizyta Donalda Trumpa

Wizyta Donalda Trumpa w Chinach zakończyła się w piątek. W trakcie spotkania z przewodniczącym ChRL Xi Jinpingiem prezydent USA rozmawiał o dwustronnych relacjach, handlu, wojnie w Iranie i innych kwestiach międzynarodowych.

Według komunikatu chińskiego resortu obrony Xi i Trump "zgodzili się co do wizji zbudowania konstruktywnych relacji chińsko-amerykańskich" charakteryzujących się "strategiczną stabilnością".

Ponadto obaj przywódcy "poczynili nowe ważne uzgodnienia dotyczące zarządzania ich wzajemnymi obawami we właściwy sposób" i porozumieli się co do "wzmocnienia komunikacji i koordynacji w sprawach międzynarodowych i regionalnych".

Źródła: Reuters, "South China Morning Post"

