Po niecałych trzech godzinach od rozpoczęcia rozmów amerykańskiej i rosyjskiej delegacji, poinformowano o ich zakończeniu. Wkrótce później zwołano konferencję prasową, na której stawili się Władimir Putin i Donald Trump. Rozpoczęła się o 00:54 czasu polskiego.

- Nasze negocjacje były przesycone wzajemnym szacunkiem - powiedział Putin i podziękował Trumpowi za zaproszenie na Alaskę.

Rosyjski prezydent powiedział, że rozmowy były konstruktywne. Wskazał, że USA i Rosja są "bliskimi sąsiadami", a Alaska reprezentuje wspólną historię obu krajów. Putin przypomniał, że od kilku lat nie było żadnych szczytów na linii USA-Rosja i był to "najtrudniejszy moment od czasów zimnej wojny".

- Ja i prezydent Trump mamy bardzo dobry, bezpośredni kontakt. Rozmawialiśmy szczerze wiele razy - mówił przywódca Rosji.

Putin wskazał, że Rosja jest zainteresowana zakończeniem wojny w Ukrainie. - Jesteśmy przekonani, że aby ugoda była długotrwała, musimy wyeliminować podstawowe przyczyny konfliktu - powiedział, dodając, że zgadza się z Trumpem, że konieczne jest "zapewnienie Ukrainie bezpieczeństwa".

Rosyjski prezydent dodał, że ma nadzieję, że "Ukraina i Europa nie będzie próbowała sabotować rozmów" pokojowych. Stwierdził też, że ma nadzieję, że piątkowe porozumienia doprowadzą do wznowienia relacji USA-Rosja.

Wkrótce po Putinie głos zabrał Donald Trump. Podziękował swojemu rosyjskiemu odpowiednikowi i stwierdził, że jego słowa były "bardzo głębokie". Poinformował też, że zadzwoni do Wołodymyra Zełenskiego, by poinformować o efektach rozmów z Putinem.

Wkrótce więcej informacji.

Szczyt na Alasce. Trump przywitał Putina uściskiem ręki

Donald Trump przywitał Władimira Putina na lotnisku w Anchorage przed godz. 11:00 czasu lokalnego (21:00 czasu polskiego). Przywódcy podali sobie ręce i wsiedli do limuzyny, którą wspólnie udali się do Połączonej Bazy Sił Powietrznych i Wojsk Lądowych Elmendorf-Richardson. Zgodnie z planem, oficjalne rozmowy przywódców rozpoczęły się o 11:30 (21:30 czasu polskiego).

Spotkanie odbywało się w formacie 3:3. Amerykańskiemu prezydentowi towarzyszyli sekretarz stanu Marco Rubio oraz specjalny wysłannik USA ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff.

Władimir Putin uczestniczył w rozmowach w obecności swojego asystenta Jurija Uszakowa oraz ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa.

Wojna w Ukrainie. Dążenie do zawieszenia broni głównym celem Trumpa

Jeszcze przed przybyciem na Alaskę Trump przekonywał w rozmowie z dziennikarzami na pokładzie Air Force One, że jego głównym celem podczas spotkania z Putinem jest doprowadzenie do zawieszenia broni.

Amerykański prezydent wskazał, że będzie "niezadowolony", jeśli nie uda mu się osiągnąć tego celu w piątek. W wywiadzie udzielonym reporterowi Fox News wskazał natomiast, że w przypadku, gdy dostrzeże, że rozmowa z rosyjskim przywódcą jest bezproduktywna, przerwie dyskusję i "wróci do domu".

Obecny w Anchorage doradca Putina Kiriłł Dmitrijew wskazywał w rozmowie z dziennikarzami, że rozmowy na linii USA-Rosja mają dotyczyć również kwestii gospodarczych, a także naprawy obustronnych stosunków.

Magierowski o antypolskim banerze na meczu z izraelskim klubem: Uderzenie pięścią w stół byłoby wskazane Polsat News Polsat News