W skrócie Katerina Tichonowa, córka Władimira Putina, urodziła syna Adriana, który przyszedł na świat w sierpniu 2025 roku w Moskwie.

Ojcem dziecka jest baletmistrz Igor Zełenski, którego nazwisko jest zbieżne z nazwiskiem urzędującego prezydenta Ukrainy.

Akt urodzenia chłopca został wystawiony przez moskiewski urząd z niemal rocznym opóźnieniem, co może wskazywać na próbę ukrycia jego narodzin przez rodzinę.

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Niezależny rosyjski profil na Telegramie - "Agencja" - dotarł do danych z urzędu stanu cywilnego. Wynika z nich, że wnuk Władimira Putina przyszedł na świat 15 sierpnia 2025 roku w Moskwie i otrzymał imię Adrian.

Pierwszy dokument, potwierdzający narodziny dziecka, został wystawiony przez Centralny Szpital Kliniczny, potocznie zwany "kliniką kremlowską". Moskiewski urząd stanu cywilnego wydał akt urodzenia dopiero 10 lipca 2026 roku - niemal rok po przyjściu chłopca na świat.

Przyczyna tego opóźnienia pozostaje niejasna. "Agencja" sugeruje jednak, że mogła za tym stać m.in. chęć ukrycia narodzin dziecka przez rodzinę .

Sekretny wnuk Władimira Putina. Nazwisko ojca może zaskoczyć

Wedłyg ustaleń mediów matką chłopczyka jest Katerina Tichonowa, najmłodsza córka Władimira Putina. Ojcem jest natomiast baletmistrz Igor Zełenski. Ten zbieg okoliczności przykuł uwagę mediów. Dokładnie takie samo nazwisko nosi prezydent walczącej z Rosją Ukrainy.

Jak wskazują niezależne, rosyjskie media, chłopczyk - w przeciwieństwie od swojej starszej siostry Elsy - otrzymał nazwisko po matce. Oznacza to, że nazywa się Adrian Igorewicz Tichonow.

Tichonowa w 2013 roku poślubiła rosyjskiego biznesmena i oligarchę Kiryła Szamałowa. W styczniu 2018 roku na jaw wyszło, że para się rozwiodła. Następnie córka Putina związała się z Igorem Zełenskim, który wówczas pełnił funkcję dyrektora artystycznego Bawarskiego Baletu Państwowego w Monachium.

Jakiś czas temu dziennikarze odkryli, że para doczekała się córki. Według portalu TSN dziewczynka urodziła się w grudniu 2017 i ma na imię Elsa.

Prywatne życie Władimira Putina. Co o nim wiemy?

Rosyjski przywódca chroni prywatność swojej rodziny - pisze niezależny rosyjski portal "Meduza". Dotyczy to zwłaszcza synów, których doczekał się podczas związku z byłą gimnastyczką Aliną Kabajewą.

Oprócz Elsy i Adriana Putin ma jeszcze dwóch wnuków. To dzieci jego starszej córki, Marii Woroncowej. Ojcem jednego dziecka jest holenderski biznesmen Jorrit Faassen, a drugiego - menedżer koncernu Novatek Jewgienij Nagorny.

Źródła: "Agencja", "Meduza"



