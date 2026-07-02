Putin czwarty raz zwiększa swoją ochronę. Panika na Kremlu narasta
Władimir Putin zwiększył liczbę osób odpowiadających za jego bezpieczeństwo osobiste do ponad 800. Dodatkowo ustanowił restrykcje dotyczące posiadania telefonów komórkowych, a nawet zegarków przez pracowników znajdujących się w jego otoczeniu. To już czwarty raz od czasu rozpoczęcia inwazji na Ukrainę, gdy rosyjski przywódca wprowadza regulacje związane ze swoją ochroną.
W skrócie
- Władimir Putin zwiększył liczbę ochrony i wprowadził ograniczenia dotyczące używania telefonów i zegarków przez otoczenie.
- Personel Federalnej Służby Bezpieczeństwa bezpośrednio odpowiedzialny za ochronę Putina powiększono do 812 osób według najnowszego dekretu.
- Nowe wytyczne zabraniają pracownikom przebywającym przy Putinie posiadania urządzeń z dostępem do internetu.
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Personel centralny Federalnej Służby Bezpieczeństwa, odpowiadający bezpośrednio za ochronę Władimira Putina, pilnowanie jego rezydencji, czy wspólne podróże został zwiększony do 812 osób - informuje The Telegraph.
Wynika to z nowego dekretu, który podwyższył poziom protekcji rosyjskiego lidera. Zgodnie z wcześniejszymi regulacjami, za jego bezpieczeństwo odpowiadało 785 pracowników.
Putin drży o swoje życie. Zwiększył ochronę osobistą do ponad 800 osób
Przed rozpoczęciem pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, Kreml przez 13 lat nie zwiększał liczby pracowników FSB. Tymczasem nowa zmiana jest już czwartą wprowadzoną od lutego 2022 r.
FSB zatrudnia obecnie ponad 50 tys. osób zajmujących się ochroną wysokich rangą członków rosyjskiego rządu i ich rodzin. Oprócz tego służba zarządza komunikacją państwową, odpowiada za prowadzenie tzw. wojny informacyjnej, a także bada nastroje społeczne związane z Putinem.
Zwiększenie liczby pracowników instytucji to nie jedyny krok, na jaki zdecydował się przywódca celem zwiększenia swojej ochrony. W związku z obawami dotyczącymi ukraińskich ataków lub potencjalnego zamachu stanu wprowadzono też nowy protokół bezpieczeństwa.
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Nowe wytyczne dotyczą m.in. urządzeń z dostępem do internetu. Pracownicy pełniący obowiązki w bezpośrednim sąsiedztwie Władimira Putina nie mogą mieć przy sobie telefonów komórkowych.
Dotyczy to również wszystkich innych urządzeń mogących mieć połączenie z siecią.
Co ciekawe, restrykcje dotyczą też wszelkiego rodzaju zegarków. Jak czytamy w serwisie Unian, już od kwietnia współpracownicy rosyjskiego przywódcy mają zakaz noszenia ich przy prezydencie.
Źródło: The Telegraph, Unian