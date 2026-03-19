Putin chciał, by Rosja weszła do NATO. "Dziwna rozmowa"

Marcin Czekaj

Były sekretarz generalny NATO George Robertson przyznał, że w trakcie swojego urzędu wielokrotnie spotykał się z Władimirem Putinem. Podczas jednej z rozmów prezydent Rosji miał wprost zapytać, kiedy sojusz zamierza zaprosić Moskwę do członkostwa. - Powiedziałem mu, że nie zapraszamy krajów do NATO - ujawnił Robertson. Odpowiedź ta miała zdecydowanie nie spodobać się Putinowi.

Władimir Putin siedzi przy stole, obok niego duże logo NATO na niebieskim tle, obraz dwuczęściowy.
NATO. Były sekretarz generalny ujawnił, że Władimir Putin chciał, by Rosja znalazła się w sojuszu

  • George Robertson ujawnił, że Władimir Putin zapytał, kiedy Rosja zostanie zaproszona do NATO, a na odpowiedź, że kraje same starają się o członkostwo, zareagował niezadowoleniem.
  • Robertson stwierdził, że obecne wsparcie dla Ukrainy nie może osłabnąć, a ataki Rosji na Ukrainę stanowią największy problem dla bezpieczeństwa europejskiego.
  • Były sekretarz generalny NATO skrytykował powolność europejskich zdolności obronnych oraz rozproszenie przemysłu zbrojeniowego, zaznaczając znaczenie jedności NATO i roli Stanów Zjednoczonych.
Były sekretarz generalny NATO George Robertson, który pełnił funkcję w latach 1999-2004, zdradził w rozmowie z fińską telewizją Yle, że w 2000 roku kilkukrotnie spotkał się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i odbył z nim "dziwną rozmowę".

Podczas jednego z tego typu spotkań prezydent Rosji miał bowiem wprost zapytać, kiedy NATO zamierza zaprosić jego kraj do sojuszu. - Powiedziałem mu, że nie zapraszamy krajów do NATO. One starają się o członkostwo - wspomniał w rozmowie z Yle.

Rosja chciała wstąpić do NATO. Były sekretarz generalny o spotkaniach z Putinem

Zdaniem byłego sekretarza generalnego NATO taka odpowiedź nie odpowiadała Putinowi, według którego "Rosja nie zamierzała ustawiać się w kolejce z innymi krajami". Robertson dodał, że Moskwa miała "teoretycznie możliwość" uzyskania członkostwa w sojuszu. Tak się jednak nie stało. - Wybrał (Putin - przyp. red.) inną drogę - stwierdził.

    Były sekretarz generalny NATO ocenił ponadto, że dzisiejszy Putin znacznie różni się od człowieka, którego poznał na przełomie XX i XXI wieku. - Nie do końca uznaję Putina, jakiego mamy dzisiaj - mówił.

    Yle przypomniało tym kontekście, że według analiz ekspertów myślenie Putina zaczęło się zmieniać się w połowie pierwszej dekady XXI wieku. Szczególny wpływ na prezydenta Rosji miała mieć pomarańczowa rewolucja w Ukrainie, która nasiliła podejrzliwość Kremla wobec Zachodu. Ponadto stosunki miało zaostrzyć także rozszerzenie NATO o kraje Europy Wschodniej.

    Mimo tych zmian - zdaniem Robertsona - jedna cecha Władimira Putina pozostała niezmienna. - Był bardzo zdeterminowaną i twardą osobą - podkreślił.

    Robertson o sytuacji na świecie: NATO musi skupić się na Ukrainie

    Dodajmy, że w trakcie wywiadu George Robertson był pytany także o kwestie wojny na Bliskim Wschodzie oraz jej ewentualny wpływ na konflikt toczący się w Ukrainie. - To mnie teraz najbardziej martwi. To największe ryzyko dla Europy - ocenił.

    Robertson podkreślił przy tym, że w związku z rosnącymi napięciami na świecie "poparcie dla Ukrainy nie może osłabnąć". - NATO musi skupić się na Ukrainie i pomóc jej - powiedział.

    Były sekretarz NATO zaznaczył także, że w jego ocenie ataki Rosji na Ukrainę są nadal największym problemem dla bezpieczeństwa europejskiego.

    - Musimy wysłać wiadomość prezydentowi Putinowi: on nie może wygrać i nie pozwolimy mu na to - dodał.

      NATO. Były sekretarz generalny skrytykował Europę

      W trakcie wywiadu Robertson skrytykował ponadto europejskie zdolności obronne, stwierdzając, że "Europa jest bardzo powolna". - Chociaż wydajemy na obronę pół biliona dolarów rocznie, podatnicy nie otrzymują w zamian usług obronnych o wartości pół biliona dolarów - ocenił.

      Były sekretarz generalny NATO dodał też, że według niego europejski przemysł zbrojeniowy jest obecnie zbyt rozproszony.

      - Mamy okropny nawyk tworzenia wielu nakładających się na siebie i konkurujących ze sobą programów oraz opracowywania specjalnych systemów, których nie da się sprzedać nikomu innemu - wyjaśnił.

      Robertson stwierdził też, że bezpieczeństwo Europy zależy od tego, czy NATO pozostanie zjednoczone, a kluczową rolę w tym aspekcie odgrywają Stany Zjednoczone. Mimo to podkreślił, że nie wierzy, że sojusz się rozpadnie. - Stany Zjednoczone czerpią ogromne korzyści z posiadania 31 automatycznych sojuszników.

      W kontekście ostatnich działań Donalda Trumpa były sekretarz generalny NATO ocenił, że "musi się (amerykański prezydent - przyp. red.) uspokoić".

      Źródło: Yle

