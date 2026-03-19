W skrócie George Robertson ujawnił, że Władimir Putin zapytał, kiedy Rosja zostanie zaproszona do NATO, a na odpowiedź, że kraje same starają się o członkostwo, zareagował niezadowoleniem.

Robertson stwierdził, że obecne wsparcie dla Ukrainy nie może osłabnąć, a ataki Rosji na Ukrainę stanowią największy problem dla bezpieczeństwa europejskiego.

Były sekretarz generalny NATO skrytykował powolność europejskich zdolności obronnych oraz rozproszenie przemysłu zbrojeniowego, zaznaczając znaczenie jedności NATO i roli Stanów Zjednoczonych.

Były sekretarz generalny NATO George Robertson, który pełnił funkcję w latach 1999-2004, zdradził w rozmowie z fińską telewizją Yle, że w 2000 roku kilkukrotnie spotkał się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i odbył z nim "dziwną rozmowę".

Podczas jednego z tego typu spotkań prezydent Rosji miał bowiem wprost zapytać, kiedy NATO zamierza zaprosić jego kraj do sojuszu. - Powiedziałem mu, że nie zapraszamy krajów do NATO. One starają się o członkostwo - wspomniał w rozmowie z Yle.

Rosja chciała wstąpić do NATO. Były sekretarz generalny o spotkaniach z Putinem

Zdaniem byłego sekretarza generalnego NATO taka odpowiedź nie odpowiadała Putinowi, według którego "Rosja nie zamierzała ustawiać się w kolejce z innymi krajami". Robertson dodał, że Moskwa miała "teoretycznie możliwość" uzyskania członkostwa w sojuszu. Tak się jednak nie stało. - Wybrał (Putin - przyp. red.) inną drogę - stwierdził.

Były sekretarz generalny NATO ocenił ponadto, że dzisiejszy Putin znacznie różni się od człowieka, którego poznał na przełomie XX i XXI wieku. - Nie do końca uznaję Putina, jakiego mamy dzisiaj - mówił.

Yle przypomniało tym kontekście, że według analiz ekspertów myślenie Putina zaczęło się zmieniać się w połowie pierwszej dekady XXI wieku. Szczególny wpływ na prezydenta Rosji miała mieć pomarańczowa rewolucja w Ukrainie, która nasiliła podejrzliwość Kremla wobec Zachodu. Ponadto stosunki miało zaostrzyć także rozszerzenie NATO o kraje Europy Wschodniej.

Mimo tych zmian - zdaniem Robertsona - jedna cecha Władimira Putina pozostała niezmienna. - Był bardzo zdeterminowaną i twardą osobą - podkreślił.

Robertson o sytuacji na świecie: NATO musi skupić się na Ukrainie

Dodajmy, że w trakcie wywiadu George Robertson był pytany także o kwestie wojny na Bliskim Wschodzie oraz jej ewentualny wpływ na konflikt toczący się w Ukrainie. - To mnie teraz najbardziej martwi. To największe ryzyko dla Europy - ocenił.

Robertson podkreślił przy tym, że w związku z rosnącymi napięciami na świecie "poparcie dla Ukrainy nie może osłabnąć". - NATO musi skupić się na Ukrainie i pomóc jej - powiedział.

Były sekretarz NATO zaznaczył także, że w jego ocenie ataki Rosji na Ukrainę są nadal największym problemem dla bezpieczeństwa europejskiego.

- Musimy wysłać wiadomość prezydentowi Putinowi: on nie może wygrać i nie pozwolimy mu na to - dodał.

NATO. Były sekretarz generalny skrytykował Europę

W trakcie wywiadu Robertson skrytykował ponadto europejskie zdolności obronne, stwierdzając, że "Europa jest bardzo powolna". - Chociaż wydajemy na obronę pół biliona dolarów rocznie, podatnicy nie otrzymują w zamian usług obronnych o wartości pół biliona dolarów - ocenił.

Były sekretarz generalny NATO dodał też, że według niego europejski przemysł zbrojeniowy jest obecnie zbyt rozproszony.

- Mamy okropny nawyk tworzenia wielu nakładających się na siebie i konkurujących ze sobą programów oraz opracowywania specjalnych systemów, których nie da się sprzedać nikomu innemu - wyjaśnił.

Robertson stwierdził też, że bezpieczeństwo Europy zależy od tego, czy NATO pozostanie zjednoczone, a kluczową rolę w tym aspekcie odgrywają Stany Zjednoczone. Mimo to podkreślił, że nie wierzy, że sojusz się rozpadnie. - Stany Zjednoczone czerpią ogromne korzyści z posiadania 31 automatycznych sojuszników.

W kontekście ostatnich działań Donalda Trumpa były sekretarz generalny NATO ocenił, że "musi się (amerykański prezydent - przyp. red.) uspokoić".

Źródło: Yle

"Polityczny WF": Czy Unię Europejską trzeba opowiedzieć na nowo? INTERIA.PL