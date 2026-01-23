Prezydent Rosji odniósł się do propozycji Donalda Trumpa, sugerując gotowość udziału w nowej strukturze międzynarodowej. Co więcej, Władimir Putin zasygnalizował możliwość przekazania miliarda dolarów z rosyjskich środków, które obecnie są zamrożone w Stanach Zjednoczonych.

Według słów rosyjskiego przywódcy fundusze te miałyby posłużyć do odbudowy "terytoriów zniszczonych przez działania wojenne" po ewentualnym zawarciu traktatu pokojowego między Rosją a Ukrainą.

Wojna w Ukrainie. Putin ma propozycję dla Trumpa

Eksperci z Instytutu Badań nad Wojną w swojej analizie zwracają uwagę na specyfikę rosyjskiej propozycji. Ich zdaniem, mówiąc o odbudowie Kreml najprawdopodobniej ma na myśli tereny Ukrainy okupowane obecnie przez Federację Rosyjską, a nie obszary pozostające pod kontrolą Kijowa.

W raporcie podkreślono, że działania te mogą być próbą wynegocjowania odmrożenia aktywów nie tylko w celu sfinansowania działalności Rady Pokoju, ale przede wszystkim jako sposób na odciążenie własnego budżetu.

Zdaniem amerykańskich ekspertów, wykorzystanie zamrożonych aktywów do odbudowy terenów zajętych przez wojska rosyjskie w praktyce oznaczałoby zwrot tych środków do rosyjskiej gospodarki. Byłaby to forma rekompensaty kosztów poniesionych w wyniku inwazji rozpoczętej w 2022 roku.

"Finansowanie odbudowy okupowanej Ukrainy zwróci te środki gospodarce rosyjskiej i pomoże w dalszej integracji gospodarki, społeczeństwa i infrastruktury okupowanej Ukrainy z centralną częścią systemu rosyjskiego" - czytamy w analizie ISW.

Rada Pokoju Donalda Trumpa. Zaproszenie dla Putina

Utworzenie Rady Pokoju zostało ogłoszone przez Donalda Trumpa kilka dni temu. Amerykański prezydent skierował zaproszenie do kilkudziesięciu światowych przywódców, w tym do Władimira Putina, argumentując swoją decyzję pragmatyzmem.

Trump wyjaśnił, że kluczowym kryterium doboru członków rady jest ich realny wpływ na sytuację geopolityczną, a nie reputacja międzynarodowa.

Deklaracja Putina o gotowości przeznaczenia miliarda dolarów na cele odbudowy jest pierwszą konkretną odpowiedzią Moskwy na tę inicjatywę, choć warunkowaną dostępem do zablokowanych zasobów.

