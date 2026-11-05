W skrócie Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham zapowiedział, że Władimir Putin nie otrzyma zaproszenia na przyszłoroczny szczyt G20, który odbędzie się w Manchesterze.

Brytyjski premier wskazał, że obecność rosyjskiego przywódcy na spotkaniu jest niemożliwa ze względu na nałożone sankcje na czołowych przedstawicieli jego administracji.

W przeciwieństwie do brytyjskiej decyzji, na tegoroczny szczyt G20 Władimira Putina zaprosiły Stany Zjednoczone, co zostało odebrane przez Kreml z wdzięcznością.

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Andy Burnham zapytany, czy Władimir Putin weźmie udział w przyszłorocznym szczycie G20 odpowiedział: "nie" - donosi "The Economist". Według relacji brytyjskich mediów premier Wielkiej Brytanii tłumaczył decyzję mówiąc, że na "czołowych przedstawicieli jego administracji nałożone są sankcje".

- Są też kwestie techniczne. Wydaje mi się, że zaproszeniami zajmuje się G20, a nie Wielka Brytania. Tak to rozumiem. Jeśli miałbym to jednak ująć inaczej, to z technicznego punktu widzenia nie przyjedzie z powodu obowiązujących sankcji - wytłumaczył.

Rosja nie zostanie zaproszona na szczyt G20. Jasna deklaracja Burnhama

Agencja Reutera przypomina, że Rosja pozostaje w G20, mimo starań ograniczenia kontaktów z krajem Władimira Putina po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny w Ukrainie.

Przyszłoroczny szczyt odbędzie się w listopadzie w Manchesterze. Burmistrzem hrabstwa, w którym leży to miasto, przez dziewięć lat był Andy Burnham - zauważa Reuters.

USA zaprosiły Putina na szczyt. "Odbieramy z wdzięcznością"

Na tegoroczny szczyt G20 Putina zaprosiły Stany Zjednoczone. Poinformował o tym sekretarz stanu Marco Rubio.

- Uważamy, że jest to dla niego okazja do nawiązania dialogu nie tylko z prezydentem, ale także z innymi światowymi przywódcami - mówił wówczas Rubio dodając, że ma nadzieję na przyjęcie zaproszenia.

- Widzieliśmy to zaproszenie i odbieramy je z wdzięcznością - skomentował rzecznik Putina Dmitrij Pieskow w rozmowie z dziennikiem "Izwiestija".

Radosław Sikorski komentował z kolei, że uczestnictwo rosyjskiego przywódcy powinno być uzależnione od zawieszenia walk w Ukrainie.

Źródło: Reuters, The Economist, The Independent



