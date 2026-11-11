W skrócie Wycieczkowiec MSC Seascape z ponad 5 tysiącami pasażerów zawrócił do portu w Galveston po tym, jak w jednej z kabin doszło do morderstwa kobiety.

48-letni Jason Leon Watford przyznał się do zabójstwa partnerki, którą zaczął dusić podczas kłótni.

Sprawca, który wcześniej był już notowany za napaść na członka rodziny, został aresztowany i oczekuje na rozprawę sądową po zajściu na pokładzie statku.

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Rejs wycieczkowca miał trwać tydzień. MSC Seascape wypłynął z portu w Galveston, a na swojej trasie miał m.in. Costa Maya oraz wyspy Roatan i Cozumel. Tragedia sprawiła, że wycieczka zakończyła się już po kilku godzinach.

Jak relacjonuje NBC News, 48-letni Jason Leon Watford pokłócił się z podróżującą z nim partnerką. Para poróżniła się już w pokładowej restauracji, skąd przenieśli się do swojej kabiny. Tam emocje nie opadły.

Tragiczny finał rejsu. Pokojówka znalazła ciało pasażerki

Według portalu tragicznego odkrycia dokonała pokojówka. Wchodząc do kabiny, w której toczyła się awantura, kobieta ujrzała ciało pasażerki leżące na zakrwawionej podłodze. Krew miała pokrywać też ręce partnera zmarłej.

Pokojówka zaalarmowała ochronę statku, a ta powiadomiła o zajściu kapitana wycieczkowca. Zapadła decyzja o powrocie do Galveston.

48-latek został zatrzymany na pokładzie statku, na którym w chwili zdarzenia przebywało ponad 5 tys. turystów. Podczas przesłuchania Watford opowiedział o okolicznościach zabójstwa.

Zabił partnerkę podczas rejsu. Tak tłumaczył zajście śledczym

Jak wyjaśnił pasażer, w czasie kłótni "puściły mu nerwy" i uderzył swoją partnerkę, po czym zaczął ją dusić. 48-latek puścił kobietę dopiero, gdy poczuł, że traci siły.

Nie był to pierwszy konflikt Watforda z prawem. Jak ustalono, wcześniej - w 2024 roku - był on aresztowany pod zarzutem napaści i uszkodzenia ciała członka rodziny. W związku z sytuacją był objęty dozorem kuratora. Zasądzono też prace społeczne.

Finalnie 48-latek przyznał się do napaści na pokładzie wycieczkowca. Został objęty aresztem, w którym poczeka na rozprawę.

Źródło: NBC News



