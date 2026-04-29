W skrócie W 2026 roku w Wielkiej Brytanii liczba zgonów będzie większa od liczby urodzeń.

Prognozy wskazują, że populacja kraju będzie rosnąć do 2034 roku, a następnie zacznie się nieznacznie zmniejszać od połowy lat 50. XXI wieku.

Prognozy uwzględniają spadek migracji netto oraz obniżający się współczynnik dzietności.

Wielka Brytania znalazła się w punkcie zwrotnym. W 2026 r, liczba zgonów po raz pierwszy przewyższy liczbę urodzeń - poinformował brytyjski dziennik "The Times".

Jak wynika z prognoz opublikowanych przez krajowy urząd statystyczny, w okresie do połowy 2034 r. spodziewanych jest około 450 000 więcej zgonów niż urodzeń.

Mimo to, po uwzględnieniu migracji, liczebność populacji kraju będzie nieznacznie rosnąć do roku 2034. Od połowy lat 50. XXI wieku zacznie się nieznacznie zmniejszać, choć wcześniejsze prognozy zakładały, że powinna rosnąć aż do roku 2096. Obecnie uważa się, że szczytowym momentem będzie rok 2054 z liczbą ludności sięgająca 72,2 mln.

Charlie McCurdy, ekonomista z fundacji Resolution, zauważył, że także liczba migrantów spada. - Powolny wzrost liczby ludności oznacza także zmniejszenie się liczby pracujących, a co za tym idzie malejące wpływy z podatków - zauważył w wypowiedzi dla "The Times".

Kryzys demograficzny. W 2026 roku w Wielkiej Brytanii więcej ludzi umrze niż się urodzi

James Robards, szef działu populacji w krajowym urzędzie statystycznym, podkreślił w rozmowie z dziennikiem, że nowe projekcje odzwierciedlają zarówno spadek migracji netto, jak i obniżający się współczynnik dzietności.

Gazeta przypomniała, że prognozy opierają się na obserwowanych trendach, a wraz z ich zmianą są odpowiednio korygowane.

Zmniejszenie do zera salda migracji do Wielkiej Brytanii "uderzy w gospodarkę i zwiększy deficyt" - podkreśliła "The Times".

Saldo migracji - czyli różnica między liczbą osób przenoszących się do Wielkiej Brytanii na stałe a liczbą osób wyjeżdżających - wyniosła w okresie od czerwca 2024 r. do czerwca 2025 r. około 200 tys. osób. Stanowi to spadek o 69 proc. w porównaniu do poprzedniego 12-miesięcznego okresu.

