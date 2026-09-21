W skrócie Dwa okręty Sił Zbrojnych Nowej Zelandii, w tym bojowy, przepłynęły przez cieśninę Tajwańską, podczas gdy chińskie myśliwce prowadziły symulowane ataki na te jednostki - podała agencja Reutera.

Nowozelandzka marynarka wojenna potwierdziła, że fregata Te Mana i okręt zaopatrzeniowy Aotearoa przepłynęły przez cieśninę w ramach trzymiesięcznej misji na Indo-Pacyfiku.

Przez cieśninę regularnie przepływają okręty wojenne Stanów Zjednoczonych, a Chiny w ostatnich latach zwiększyły obecność wojskową wokół wyspy.

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Nowozelandzka marynarka wojenna potwierdziła, że dwa jej okręty zostały w piątek poprowadzone przez cieśninę Tajwańską. Chodzi o fregatę Te Mana i okręt zaopatrzeniowy Aotearoa.

Cieśnina Tajwańska. Nowa Zelandia z subtelnym sygnałem w sprawie Tajwanu

"Rozmieszczenia Sił Zbrojnych Nowej Zelandii w regionie pokazuje nasze nieustające zainteresowanie i zaangażowanie w ten region" - przekazał w oświadczeniu dla agencji Reutera rzecznik nowozelandzkiego dowództwa. Jak dodał, wpłynięcie okrętów do cieśniny było częścią trzymiesięcznej misji na Indo-Pacyfiku.

Nowa Zelandia nie utrzymuje formalnych stosunków z Tajwanem, ale jest postrzegana przez tamtejsze władze jako kraj sprzyjający. Oba państwa posiadają w swoich stolicach wzajemne placówki dyplomatyczne.

Cieśnina Tajwańska jednym z elementów konfliktu między Chinami a Tajwanem. Pekin utrzymuje, że leży w ich wodach i pod ich jurysdykcją, powołując się na historyczne i prawne argumenty związane z zasadą "jednych Chin". Tajwan, traktowany przez chińskie władze jako zbuntowana prowincja, broni praw do strefy i traktuję ją jako międzynarodowy korytarz. Po stronie tajwańskich władz stają m.in. Stany Zjednoczone.

Chiny prowadziły symulowane ataki na nowozelandzkie okręty

Agencja Reutera podała, że - po wpłynięciu okrętów Nowej Zelandii do cieśniny - Chiny przeprowadziły symulowane ataki na jednostki. Chiński resort obrony nie odpowiedział dziennikarzom na prośbę o komentarz. Symulacja uderzeń polega m.in. zbliżaniu się myśliwców do statków z kierunku typowego dla podejścia bojowego i wykonywaniu manewrów mogących przypominać naloty.

Co istotne, nie jest to pierwszy raz, gdy okręt nowozelandzkich sił zbrojnych przepłynął przez cieśninę. Do podobnego tranzytu doszło wcześniej, w listopadzie 2025 roku.

Przez cieśninę co kilka miesięcy przepływają również amerykańskie okręty wojenne. Okazjonalnie korzystają z niej także jednostki kanadyjskie i brytyjskie. Chiny natomiast, które nie wykluczają użycia siły w celu podporządkowania Tajwanu, w ciągu ostatnich pięciu lat zwiększyły skalę działań militarnych wokół wyspy, m.in. organizując ćwiczenia wojskowe.

Źródła: Reuters, US News



