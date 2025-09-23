"Punkt startowy do wtargnięcia". Sandu ostrzega, mówi o planach Rosji
- Jeśli Rosja przejmie kontrolę nad Mołdawią, konsekwencje będą natychmiastowe (…) Europa zatrzyma się na granicy Mołdawii - oceniła mołdawska prezydent Maia Sandu przed zbliżającymi się wyborami. Jak ostrzegła, Mołdawia "może stać się punktem startowym dla wtargnięcia do obwodu odeskiego". - To są ich plany i nie ukrywają ich - wskazała.
W skrócie
- Prezydent Mołdawii Maia Sandu ostrzega przed konsekwencjami przejęcia kontroli przez Rosję nad jej krajem, podkreślając zagrożenie dla Europy i możliwą destabilizację regionu.
- Kreml wydaje ogromne sumy na zakłócanie wyborów poprzez kupowanie głosów, finansowanie dezinformacji i prowokowanie niepokojów społecznych.
- Dziennikarskie śledztwa wykazały, że Rosja wspiera sieci kont szerzących prokremlowską propagandę i fake newsy przed wyborami w Mołdawii.
- Dziś mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem, że suwerenność, niezależność, integralność terytorialna i europejska przyszłość naszego kraju są zagrożone. Kreml wydaje setki milionów euro na zakup setek tysięcy głosów na obu brzegach Dniestru i za granicą - mówiła prezydent Mołdawii Maia Sandu.
W specjalnym nagraniu zamieszczonym w sieci przekazała, że każdego dnia mieszkańcy Mołdawii są "zatruwani dziesiątkami fałszywych wiadomości", a "setki osób są opłacane za wywoływanie chaosu i prowokacji oraz zastraszanie społeczeństwa".
Maia Sandu: Konsekwencje będą natychmiastowe
Prezydent zwróciła uwagę, co czeka Mołdawię, jeśli plan Rosji się powiedzie. - Jeśli Rosja przejmie kontrolę nad Mołdawią, konsekwencje będą natychmiastowe i zagrożą naszemu krajowi i całemu regionowi. Wszyscy Mołdawianie będą cierpieć, niezależnie od tego, na kogo głosowali. Europa zatrzyma się na granicy Mołdawii - ostrzegła.
- Swoboda przemieszczania się może się skończyć, a nasza ziemia może stać się punktem startowym dla wtargnięcia do obwodu odeskiego. Region Naddniestrza zostanie zdestabilizowany. To są ich plany i nie ukrywają ich - mówiła.
Sandu podkreśliła, że Kreml ma wspólników w Mołdawii, którzy są "gotowi sprzedać własny kraj za pieniądze". - Nie wierzą w Rosję, ani w Europę. Tylko w pieniądze - powiedziała.
Nagranie skierowane do narodu pojawiło się krótko po tym, jak mołdawskie służby przeprowadziły ponad 250 przeszukań i zatrzymały 74 osoby podejrzane o organizowanie masowych niepokojów przed wyborami parlamentarnymi. Mołdawska policja informowała, że był to element śledztwa w sprawie rzekomego, wspieranego przez Rosję planu wzniecenia "masowych zamieszek" i destabilizacji kraju przed wyborami.
Na początku września prezydent Mołdawii podczas przemówienia w Parlamencie Europejskim podkreślała, że wybory parlamentarne "będą najważniejsze w historii kraju" i zadecydują nie tylko o przyszłości Mołdawii, ale i o bezpieczeństwie całej Europy.
Media: Pieniądze z Rosji na zakłócanie wyborów w Mołdawii
W ostatnich dniach BBC w wyniku dziennikarskiego śledztwa ustaliła, że Rosja finansowała sieć kont na TikToku, które rozpowszechniały prokremlowską propagandę i fake newsy przed wyborami w Mołdawii.
Osoby zarządzające siecią obiecywały płatności za publikowanie treści, które miały osłabić Partię Działania i Solidarności. Sieć składała się z co najmniej 90 kont, a od stycznia ich materiały zostały odtworzone ponad 23 mln razy.
Wybory parlamentarne w Mołdawii odbędą się w niedzielę 28 września. Według sondaży głównym rywalem rządzącej liberalnej Partii Działania i Solidarności Mai Sandu jest Wyborczy Blok Patriotyczny. Prorosyjski blok składa się z czterech ugrupowań, a na jego czele stoi były prezydent Igor Dodon.
Źródło: Ukraińska Prawda, BBC, Interia, PAP