- Jeśli Rosja przejmie kontrolę nad Mołdawią, konsekwencje będą natychmiastowe (…) Europa zatrzyma się na granicy Mołdawii - oceniła mołdawska prezydent Maia Sandu przed zbliżającymi się wyborami. Jak ostrzegła, Mołdawia "może stać się punktem startowym dla wtargnięcia do obwodu odeskiego". - To są ich plany i nie ukrywają ich - wskazała.

Prezydent Mołdawii Maia Sandu ostrzega przed planami Kremla przed wyborami
Prezydent Mołdawii Maia Sandu ostrzega przed planami Kremla przed wyborami Maptiler.com, AFP/ SERGEY BOBYLEVmateriał zewnętrzny

- Dziś mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem, że suwerenność, niezależność, integralność terytorialna i europejska przyszłość naszego kraju są zagrożone. Kreml wydaje setki milionów euro na zakup setek tysięcy głosów na obu brzegach Dniestru i za granicą - mówiła prezydent Mołdawii Maia Sandu.

W specjalnym nagraniu zamieszczonym w sieci przekazała, że każdego dnia mieszkańcy Mołdawii są "zatruwani dziesiątkami fałszywych wiadomości", a "setki osób są opłacane za wywoływanie chaosu i prowokacji oraz zastraszanie społeczeństwa".

Maia Sandu: Konsekwencje będą natychmiastowe

Prezydent zwróciła uwagę, co czeka Mołdawię, jeśli plan Rosji się powiedzie. - Jeśli Rosja przejmie kontrolę nad Mołdawią, konsekwencje będą natychmiastowe i zagrożą naszemu krajowi i całemu regionowi. Wszyscy Mołdawianie będą cierpieć, niezależnie od tego, na kogo głosowali. Europa zatrzyma się na granicy Mołdawii - ostrzegła.

- Swoboda przemieszczania się może się skończyć, a nasza ziemia może stać się punktem startowym dla wtargnięcia do obwodu odeskiego. Region Naddniestrza zostanie zdestabilizowany. To są ich plany i nie ukrywają ich - mówiła.

Sandu podkreśliła, że Kreml ma wspólników w Mołdawii, którzy są "gotowi sprzedać własny kraj za pieniądze". - Nie wierzą w Rosję, ani w Europę. Tylko w pieniądze - powiedziała.

    Nagranie skierowane do narodu pojawiło się krótko po tym, jak mołdawskie służby przeprowadziły ponad 250 przeszukań i zatrzymały 74 osoby podejrzane o organizowanie masowych niepokojów przed wyborami parlamentarnymi. Mołdawska policja informowała, że był to element śledztwa w sprawie rzekomego, wspieranego przez Rosję planu wzniecenia "masowych zamieszek" i destabilizacji kraju przed wyborami.

    Na początku września prezydent Mołdawii podczas przemówienia w Parlamencie Europejskim podkreślała, że wybory parlamentarne "będą najważniejsze w historii kraju" i zadecydują nie tylko o przyszłości Mołdawii, ale i o bezpieczeństwie całej Europy.

    Media: Pieniądze z Rosji na zakłócanie wyborów w Mołdawii

    W ostatnich dniach BBC w wyniku dziennikarskiego śledztwa ustaliła, że Rosja finansowała sieć kont na TikToku, które rozpowszechniały prokremlowską propagandę i fake newsy przed wyborami w Mołdawii.

    Osoby zarządzające siecią obiecywały płatności za publikowanie treści, które miały osłabić Partię Działania i Solidarności. Sieć składała się z co najmniej 90 kont, a od stycznia ich materiały zostały odtworzone ponad 23 mln razy.

    Wybory parlamentarne w Mołdawii odbędą się w niedzielę 28 września. Według sondaży głównym rywalem rządzącej liberalnej Partii Działania i Solidarności Mai Sandu jest Wyborczy Blok Patriotyczny. Prorosyjski blok składa się z czterech ugrupowań, a na jego czele stoi były prezydent Igor Dodon.

    Źródło: Ukraińska Prawda, BBC, Interia, PAP

