Punkt krytyczny nad Sekwaną. Pierwsza taka sytuacja od zakończenia wojny

Punkt krytyczny we Francji został przekroczony - alarmuje "Le Figaro", odnosząc się do liczby zgonów, które w ciągu ostatniego roku przegoniły liczbę urodzeń. Taka sytuacja wydarzyła się po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej. - Przyrost naturalny spada od dziesięciu lat z powodu utraty zaufania do polityki rodzinnej - stwierdził jeden z ekspertów.