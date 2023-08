Junta wojskowa w Nigrze ogłosiła, że zamknęła przestrzeń powietrzną kraju. Decyzja obowiązuje od niedzieli do odwołania. Puczyści przekazali, że zdecydowali o tym z uwagi na "groźbę interwencji wojskowej". Mowa o ultimatum ECOWAS (Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej), która zażądała, by do niedzieli wojskowi uwolnili demokratycznie wybranego prezydenta kraju, nie wykluczając interwencji militarnej.