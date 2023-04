Do ataku psów doszło ok. godz. 14:30 we wtorek. Policja West Midlands odebrała zgłoszenia o zwierzętach biegających po osiedlu bez żadnej kontroli i atakujących przypadkowe osoby.

Według BBC w związku z pojawiającymi się doniesieniami o niebezpieczeństwie uczniom lokalnej szkoły przedłużono zajęcia o godzinę. Do domów wypuszczono ich dopiero wtedy, gdy sytuacja została opanowana przez służby.

Sześć osób rannych. Wśród nich starszy mężczyzna i dziecko

Przed tym, jak funkcjonariusze przyjechali na miejsce i wyłapali zwierzęta, psy pogryzły sześć osób.

W najgorszym stanie był starszy mężczyzna, którego przewieziono do szpitala. Jego obrażenia nie zagrażały jednak życiu. Pozostałe osoby same zgłosiły się do lekarzy, ich stan jest dobry. Wśród poszkodowanych jest dziecko, policja nie ujawnia jednak jego wieku.

Policja West Midlands przekazała w oświadczeniu, że w sprawie aresztowano 28-letniego mężczyznę - właściciela zwierząt. Do tej pory nie ma informacji o postawionych zarzutach, nie podjęto też decyzji w sprawie dalszego losu psów.

"Każdy kto ma informacje o zdarzeniu proszony jest o kontakt z policją West Midland" - apelują funkcjonariusze.