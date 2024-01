Psi bohater z Michigan. Nie wahał się ani chwili

Do niezwykłego zdarzenia doszło w stanie Michigan w Stanach Zjednoczonych. Mężczyzna, pod którym załamał się lód, został uratowany dzięki szybkiej akcji ratowników . Kluczową rolę odegrał pies mężczyzny, którego policjanci zaangażowali do pomocy.

Akcja na zamarzniętym jeziorze

Początkowo policjant próbował dorzucić do tonącego dysk ratunkowy z przymocowaną liną, by wyciągnąć mężczyznę na brzeg. To się jednak nie udało. Wówczas Bennetts kazał mężczyźnie wysłać psa do siebie.