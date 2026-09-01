Cytowany przez agencję Reutera Uszakow przekazał, że do spotkania mogłoby dojść podczas najbliższego forum Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC).

Według doradcy Putina, kwestia takiego spotkania "była omawiana", a wszyscy trzej przywódcy mają wziąć udział w szczycie, który odbędzie się w połowie listopada w chińskim Shenzhen.

Uszakow wypowiadał się z Biszkeku, stolicy Kirgistanu, gdzie Putin i Xi uczestniczyli w spotkaniu Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Biały Dom nie zareagował jeszcze na te doniesienia.

Przywódcy USA, Rosji i Chin przy jednym stole? Możliwe spotkanie w trakcie szczytu

APEC to forum współpracy gospodarczej państw i gospodarek regionu Azji i Pacyfiku, utworzone w 1989 r., którego celem jest wspieranie handlu, inwestycji i integracji gospodarczej.

Z kolei aktualnie trwa 26. szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SzOW) z udziałem liderów Chin, Indii, Rosji i Iranu. Podczastego forum, w kuluarach spotkali się Xi i Putin.

Jak podał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, "kryzys ukraiński był omawiany jedynie 'mimochodem', w rzeczywistości nie było żadnej realnej dyskusji".

Chińskie MSZ w nocie ze spotkania przekazało również jedynie, że przywódcy "wymienili poglądy na temat kwestii międzynarodowych i regionalnych stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania".



