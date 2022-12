Jak wyjaśniła prokuratura w wydanym w środę komunikacie, organizacja po przeprowadzeniu zamachu stanu planowała "utworzenie tymczasowego rządu (wojskowego), którego zadaniem miało być negocjowanie nowego porządku państwowego w Niemczech wraz z sojuszniczymi mocarstwami, zwycięskimi w II wojnie światowej". Zgodnie z założeniami Obywateli Rzeszy, "główny kontakt w tych negocjacjach stanowiła Federacja Rosyjska".

Jeden z oskarżonych, uznawany za przywódcę książę Heinrich XIII P.R., "kontaktował się już z przedstawicielami Federacji Rosyjskiej na terenie Niemiec". "Według dotychczasowych ustaleń, nic nie wskazuje jednak na to, by osoby kontaktowe pozytywnie zareagowały na jego prośbę" - wyjaśniła prokuratura.

Obywatelka Rosji wśród zatrzymanych

W gronie aresztowanych jest Witalija B. - obywatelka Rosji, "mocno podejrzana o wspieranie stowarzyszenia, w szczególności poprzez udzielanie pomocy oskarżonemu Henrykowi XIII P.R. w kontaktowaniu się z przedstawicielami Federacji Rosyjskiej" - stwierdziła prokuratura.

W środę 7 grudnia we wczesnych godzinach porannych Prokuratura Federalna zatrzymała 25 osób - 22 z nich to członkowie organizacji terrorystycznej Obywatele Rzeszy, a trzy to osoby wspierające. Nakazy zatrzymania wydał sędzia śledczy Federalnego Trybunału Sprawiedliwości.