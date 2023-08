Xi Jinping , który przybył w poniedziałek do stolicy RPA, miał wygłosić we wtorek przemówienie wraz z przywódcami Indii, Brazylii i Republiki Południowej Afryki. Chiński przywódca - bez oficjalnego oświadczenia i wyjaśnień ze strony Pekinu - nie pojawił się jednak na tym wydarzeniu.

Xi Jinping nieobecny na wtorkowym spotkaniu na szczycie BRICS

- Ktokolwiek szybko się rozwija, staje się celem do powstrzymywania. Ktokolwiek dościga, staje się przeszkodą. Ale to daremne - mówił w imieniu Xi Wang.

"Wygląda na to, że coś odciągnęło Xi od spotkania"

- Wygląda na to, że coś odciągnęło Xi od spotkania. Mógł to być incydent zdrowotny lub pilna sprawa wymagająca jego uwagi - powiedział Hart. - Możliwe jest również, że Xi pominął to wydarzenie z innego powodu - być może w odpowiedzi na rozwój wydarzeń na szczycie - dodał.

We wtorek Xi spotkał się jednak z Ramaphosą, a następnie dołączył do gospodarza i innych wizytujących w RPA polityków na kolacji. - Fakt, że Xi opuścił swoje przemówienie, ale pojawił się na innych spotkaniach przed i po tym, sugeruje, że było coś ostrego, co odciągnęło go od wydarzenia. Ale w tym momencie po prostu nie znamy powodu - podkreślił Hart.