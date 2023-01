Do tragicznego zdarzenia doszło przed szpitalem w Bodelwyddan w Walii. Jak przekazał portal, 52-letnia Mary Owen-Jones nie mogła doczekać się, kiedy zostanie babcią.

1 stycznia, gdy na świat przyszła jej wnuczka April Rose pojawiła się w szpitalu, by przywitać dziecko na świecie.

Walia: 52-latka zmarła dwa dni po wypadku

Tego dnia około godziny 20:40 52-latka została potrącona na parkingu w pobliżu głównego wejścia do szpitala. Jak przekazano w czwartek, kobieta zmarła na skutek odniesionych obrażeń dwa dni po wypadku.

Załamana rodzina przekazała, że Mary Owen-Jones nie mogła doczekać się początku roku, gdy na świat przyjdzie jej wnuczka. "Wszyscy, którzy ją znali, będą za nią bardzo tęsknić. Jesteśmy całkowicie załamani" - przekazała rodzina.

Po tragicznym wypadku przed szpitalem policja w północnej Walii wystosowała apel do świadków - poproszono każdego, kto ma informacje na temat wypadku lub przez przypadek nagrał zdarzenie, by zgłosił się do funkcjonariuszy.

Trwa ustalanie przyczyn zdarzenia.