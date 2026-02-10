W skrócie 43-letnia kobieta została uwięziona w ruchomych schodach w centrum handlowym Otto-Dix-Center w Saksonii.

Na miejscu pojawiło się 32 strażaków i ratowników medycznych, którzy przeprowadzili akcję uwolnienia poszkodowanej przy użyciu hydraulicznego rozpieracza.

Kobieta została przewieziona do szpitala z poważnymi obrażeniami, a policja w Dreźnie prowadzi dochodzenie w sprawie przyczyn wypadku.

Do zdarzenia doszło w centrum handlowym Otto-Dix-Center w Saksonii w Niemczech. O sprawie poinformował m.in. niemiecki "Bild". Z jego relacji wynika, że 43-letnia kobieta zapadła się na ruchomych schodach, gdy schodziła z pierwszego piętra na parter.

- Po wejściu na schody złamała się listwa schodowa, w wyniku czego kobieta spadła około pół metra w dół - przekazał rzecznik straży pożarnej.

Schody ruchome początkowo nadal się poruszały, dlatego kobieta utknęła. Szczęśliwie, dzięki automatycznemu mechanizmowi bezpieczeństwa, maszyna zatrzymała się samoczynnie.

Niemcy. 43-letnia kobieta z obrażeniami trafiła do szpitala

Na miejscu pojawili się ratownicy, którzy najpierw uspokoili wzburzonych krewnych kobiety, jacy byli świadkami zdarzenia. Następnie lekarz ustabilizował stan poszkodowanej. W tym samym czasie straż pożarna przygotowywała się do uwolnienia 43-latki.

Finalnie, za pomocą hydraulicznego rozpieracza podniesiono część schodów i uwolniono poszkodowaną. Kobieta z poważnymi obrażeniami została przewieziona do szpitala.

Policja w Dreźnie wszczęła dochodzenie, które ma na celu wyjaśnienie przyczyn wypadku. W akcji udział brało 32 strażaków i ratowników medycznych.

Źródło: "Bild"

