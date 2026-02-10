Przyszła tylko na zakupy. Utknęła w ruchomych schodach

Marcin Czekaj

Marcin Czekaj

Obluzowany stopień w schodach ruchomych zapadł się pod kobietą w jednym z niemieckich centrów handlowych. Do zdarzenia doszło, gdy 43-latka schodziła z pierwszego piętra na parter obiektu. Na miejsce wezwano 32 strażaków i ratowników medycznych. Poszkodowaną z ciężkimi obrażeniami przewieziono do szpitala.

Metalowe schody ruchome z żółtymi oznaczeniami bezpieczeństwa po bokach prowadzące w dół, otoczone szklanymi balustradami oraz błyszczącymi, stalowymi poręczami.
Niemcy, Saksonia. Kobieta została uwięziona w ruchomych schodach (zdj. ilustracyjne)photovs123RF/PICSEL

W skrócie

  • 43-letnia kobieta została uwięziona w ruchomych schodach w centrum handlowym Otto-Dix-Center w Saksonii.
  • Na miejscu pojawiło się 32 strażaków i ratowników medycznych, którzy przeprowadzili akcję uwolnienia poszkodowanej przy użyciu hydraulicznego rozpieracza.
  • Kobieta została przewieziona do szpitala z poważnymi obrażeniami, a policja w Dreźnie prowadzi dochodzenie w sprawie przyczyn wypadku.
Do zdarzenia doszło w centrum handlowym Otto-Dix-Center w Saksonii w Niemczech. O sprawie poinformował m.in. niemiecki "Bild". Z jego relacji wynika, że 43-letnia kobieta zapadła się na ruchomych schodach, gdy schodziła z pierwszego piętra na parter.

- Po wejściu na schody złamała się listwa schodowa, w wyniku czego kobieta spadła około pół metra w dół - przekazał rzecznik straży pożarnej.

Schody ruchome początkowo nadal się poruszały, dlatego kobieta utknęła. Szczęśliwie, dzięki automatycznemu mechanizmowi bezpieczeństwa, maszyna zatrzymała się samoczynnie.

    Niemcy. 43-letnia kobieta z obrażeniami trafiła do szpitala

    Na miejscu pojawili się ratownicy, którzy najpierw uspokoili wzburzonych krewnych kobiety, jacy byli świadkami zdarzenia. Następnie lekarz ustabilizował stan poszkodowanej. W tym samym czasie straż pożarna przygotowywała się do uwolnienia 43-latki.

    Finalnie, za pomocą hydraulicznego rozpieracza podniesiono część schodów i uwolniono poszkodowaną. Kobieta z poważnymi obrażeniami została przewieziona do szpitala.

    Policja w Dreźnie wszczęła dochodzenie, które ma na celu wyjaśnienie przyczyn wypadku. W akcji udział brało 32 strażaków i ratowników medycznych.

    Źródło: "Bild"

