Przyszła tylko na zakupy. Utknęła w ruchomych schodach
Obluzowany stopień w schodach ruchomych zapadł się pod kobietą w jednym z niemieckich centrów handlowych. Do zdarzenia doszło, gdy 43-latka schodziła z pierwszego piętra na parter obiektu. Na miejsce wezwano 32 strażaków i ratowników medycznych. Poszkodowaną z ciężkimi obrażeniami przewieziono do szpitala.
W skrócie
- 43-letnia kobieta została uwięziona w ruchomych schodach w centrum handlowym Otto-Dix-Center w Saksonii.
- Na miejscu pojawiło się 32 strażaków i ratowników medycznych, którzy przeprowadzili akcję uwolnienia poszkodowanej przy użyciu hydraulicznego rozpieracza.
- Kobieta została przewieziona do szpitala z poważnymi obrażeniami, a policja w Dreźnie prowadzi dochodzenie w sprawie przyczyn wypadku.
Do zdarzenia doszło w centrum handlowym Otto-Dix-Center w Saksonii w Niemczech. O sprawie poinformował m.in. niemiecki "Bild". Z jego relacji wynika, że 43-letnia kobieta zapadła się na ruchomych schodach, gdy schodziła z pierwszego piętra na parter.
- Po wejściu na schody złamała się listwa schodowa, w wyniku czego kobieta spadła około pół metra w dół - przekazał rzecznik straży pożarnej.
Schody ruchome początkowo nadal się poruszały, dlatego kobieta utknęła. Szczęśliwie, dzięki automatycznemu mechanizmowi bezpieczeństwa, maszyna zatrzymała się samoczynnie.
Niemcy. 43-letnia kobieta z obrażeniami trafiła do szpitala
Na miejscu pojawili się ratownicy, którzy najpierw uspokoili wzburzonych krewnych kobiety, jacy byli świadkami zdarzenia. Następnie lekarz ustabilizował stan poszkodowanej. W tym samym czasie straż pożarna przygotowywała się do uwolnienia 43-latki.
Finalnie, za pomocą hydraulicznego rozpieracza podniesiono część schodów i uwolniono poszkodowaną. Kobieta z poważnymi obrażeniami została przewieziona do szpitala.
Policja w Dreźnie wszczęła dochodzenie, które ma na celu wyjaśnienie przyczyn wypadku. W akcji udział brało 32 strażaków i ratowników medycznych.
Źródło: "Bild"