W Azji trwa pora deszczowa, która do wielu miejsc sprowadziła niszczycielskie powodzie i lawiny błotne. Szczególnie trudna sytuacja panuje w Indiach. Jak informuje tamtejsza służba meteorologiczna IMD w niedzielę monsun swoim zasięgiem objął cały kraj. Nastąpiło to dziewięć dni wcześniej niż zwykle. W ciągu minionego ćwierćwiecza tylko trzy razy zdarzyło się, by w zasięgu monsunu jednego dnia znalazły się całe Indie.