W skrócie Matka Darii Szipiłowej uważa, że personel medyczny nie udzielił jej córce właściwej pomocy przed śmiercią.

Rodzina i osoby mające kontakt z Darią Szipiłową zostały poddane kwarantannie po jej śmierci.

Matka zmarłej podważa wersję o rozbiciu probówki z patogenem dżumy, twierdząc, że jest to niemożliwe technicznie.

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Matka zmarłej Darii Szipiłowej, 64-letnia Swietlana Szipiłowa, odniosła się do śmierci córki w rozmowie z niezależnym rosyjskim dziennikiem "Glubina". Rozmowę przytoczył brytyjski "The Independent". Oburzenie kobiety wzbudziła opieka medyczna, którą w ostatnich dniach życia otrzymała 28-latka.

- Uratowałam już niejednego pacjenta takiego jak Daria, ale oni nie uratowali mojej córki. Po prostu pozwolili jej umrzeć - stwierdziła 64-latka, która sama pracuje w systemie opieki zdrowotnej.

Rosja. Podejrzenie dżumy w Irkucku. Matka zmarłej zabrała głos

Szipiłowa wraz z całą rodziną przebywa obecnie na kwarantannie, podobnie jak dziesiątki innych osób, które miały kontakt z potencjalnie zakażoną. - Daria jeszcze nie została pochowana. Kto ją pochowa, jeśli będziemy tu siedzieć jak w więzieniu? - pytała kobieta.

64-latka zauważyła, że do tej pory władze nie podały przyczyny śmierci jej córki. - Czekam, aż to stanie się oficjalne. Nie jako informacja w mediach, to musi być oficjalny dokument. Jest mi teraz bardzo ciężko, cały ten spektakl się ciągnie - tłumaczyła.

Matka Darii Szipiłowej nie wierzy w oficjalną wersję wydarzeń. - Znam prawdę (...). Nie da się rozbić tej probówki. Nawet rzucając nią o ścianę. Tylko ktoś, kto nie wie, o czym mówi, mógłby tak stwierdzić (...). Nie da się po prostu wylać zawartości ani jej rozbić. Są tak dobrze zabezpieczone - przekonywała.

Dżuma w Rosji. Daria Szipiłowa miała rozbić probówkę z patogenem

Daria Szipiłowa pracowała w instytucie badawczym w obwodzie irkuckim, który zajmuje się leczeniem dżumy. 28-latka miała rozbić probówkę zawierającą patogen dżumy płucnej. Z relacji rosyjskich mediów wynika, że cztery dni po incydencie kobieta trafiła do szpitala z objawami ciężkiego zapalenia płuc. Zmarła w nocy z 1 na 2 października.

Rosyjska agencja ds. zdrowia publicznego informowała, że u 28-latki stwierdzono "zapalenie płuc o nieznanej przyczynie". Dalsze badania miały nie wykazać obecności mikroorganizmów związanych z jej pracą.

W kilku placówkach medycznych w regionie władze wprowadziły kwarantannę, natomiast obserwacją medyczną objęto około 200 osób, które miały kontakt z kobietą. Gubernator obwodu irkuckiego Igor Kobziew powiedział, że objęci obserwacją nie wykazują żadnych objawów choroby.

W związku z doniesieniami Światowa Organizacja Zdrowia zwróciła się do rosyjskich władz z prośbą o przedstawienie informacji. Rosja odpowiedziała na wniosek trzy dni po jego wysłaniu, podczas gdy w przepisach mowa jest o dobie. Przekonywano, że nie odnotowano żadnego przypadku dżumy.

Rosyjskie władze powiadomiły WHO, że przeprowadzono dochodzenie epidemiologiczne, wdrożono środki zapobiegawcze i kontrolne, a "zidentyfikowane osoby mające kontakt z chorym zostały objęte obserwacją medyczną i poddane badaniom".

Źródło: "Glubina", "The Independent"



