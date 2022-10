Przykleiły się przy szkielecie dinozaura. Żądają obniżenia prędkości na autostradach

Oprac.: Wiktor Kazanecki Świat

Dwie aktywistki z organizacji Ostatnie Pokolenie przykleiły się do barierki wokół szkieletu dinozaura w berlińskim Muzeum Historii Naturalnej. Apelowały do rządu Niemiec, by natychmiast obniżył emisję dwutlenku węgla, a także dopuszczalną prędkość na autostradach. - Dinozaury wyginęły, ponieważ nie mogły wytrzymać ogromnych zmian klimatycznych. To samo zagraża nam - przekonywała jedna z działaczek.

Zdjęcie Aktywistkom przy szkielecie dinozaura towarzyszyło dziecko / Letzte Generation / Twitter