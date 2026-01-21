W pierwszej części swojego przemówienia skupił się na mówieniu na temat sukcesów amerykańskiej gospodarki. Mówił m.in. o tym, że za jego rządów "pokonano inflację", wzrastają płace i produkcja.

Przemówienie Trumpa w Davos. "Kiedy USA rozkwitają, cały świat rozkwita"

- Stany Zjednoczone są teraz w stanie największego odbicia gospodarczego w historii. W czasach Bidena, USA cierpiała na skutek stagflacji, czyli to niskiego rozwoju i wysokiej inflacji - stwierdził.

Prezydent USA stwierdził, że to świetna wiadomość, bo "USA są silnikiem gospodarczym całego świata".

- Kiedy USA rozkwitają, cały świat rozkwita. Tak zawsze było, a jeśli nam się źle wiedzie, to wszystkim się źle wiedzie. Idziecie za nami, czy to w górę, czy to w dół - dodał.

Trump krytycznie o Europie. "Nie zmierza w dobrym kierunku"

Według Trumpa, "cud gospodarczy" USA może przyczynić się do poprawy poziomu życia w Europie, która jego zdaniem "nie zmierza w dobrym kierunku".

- Możecie nas naśladować, żeby też osiągać takie rezultaty, no bo niektórych miejsc w Europie nie można już wręcz poznać. Są nie do poznania. Moi znajomi wracają z różnych miejsc. Nie chcę tu nikogo obrazić, ale mówią: nie poznaję tego miejsca i to nie jest coś pozytywnego. Mówią to w sensie negatywnym - stwierdził.

- Kocham Europę. Chcę, żeby Europa dobrze sobie radziła, ale nie zmierza w dobrym kierunku - dodał.

Trump o reakcji ws. Grenlandii. "Są niewdzięczni"

Trump nie wycofał się ze swoich postulatów na temat Grenlandii. Jego zdaniem "każdy sojusznik NATO ma obowiązek być w stanie bronić własnego terytorium, a fakt jest taki, że żaden naród ani grupa narodów nie jest w stanie zabezpieczyć Grenlandii". Stwierdził, że Amerykanie przez lata pomagali Duńczykom, a błędem było oddanie im Grenlandii.

- Udało nam się zapobiec, aby nasi wrogowie zdobyli przyczółek na naszej półkuli. Więc robiliśmy to również w naszym interesie, a później po wojnie, którą wygraliśmy, wygraliśmy w zdecydowany sposób, gdyby nie my, mówilibyście teraz wszyscy po niemiecku, no i trochę po japońsku. Po wojnie oddaliśmy Grenlandię Danii. Jak głupi byliśmy, żeby to zrobić. No, ale to zrobiliśmy. Oddaliśmy ją. A jak niewdzięczni są oni teraz - powiedział.

Prezydent USA nazwał Grenlandię "ogromnym, praktycznie niezamieszkałym terytorium", który korzysta z "systemów obronnych które były wyprodukowane przez Rosję i Chiny".

- Uwielbiam Duńczyków, mają świetnych przywódców, ale tylko Stany Zjednoczone będą w stanie obronić to ogromne terytorium, będą w stanie go rozwijać i poprawić tak, aby to było dobre i bezpieczne dla Europy oraz dla nas - zapewnił.

Forum w Davos - rozmowy m.in. o Grenlandii i Ukrainie

Amerykański przywódca powtórzył przed wylotem, że chce "wykupić" Grenlandię ze względu bezpieczeństwo narodowe USA i bezpieczeństwo międzynarodowe. Ponownie stwierdził, że wokół Grenlandii jest wiele okrętów chińskich i rosyjskich.

Tegoroczna, 56. edycja Światowego Forum Ekonomicznego w Davos odbywa się pod hasłem "Duch dialogu" i potrwa do piątku. Podczas szczytu zapowiadane są rozmowy m.in. o przyszłości Grenlandii, którą Trump chce "wykupić", a także spotkania związane z osiągnięciem porozumienia pokojowego w wojnie Rosji z Ukrainą.

W Davos doszło już m.in. do dwugodzinnego spotkania wysłannika Putina Kiriłła Dimitrijewa z przedstawicielami amerykańskiej delegacji Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem.

Witkoff przekazał, że w czwartek spotka się z Władimirem Putinem, a "później" będzie rozmawiał ze stroną ukraińską.

