"Przyjechałem ze świetnymi nowinami". Trump przyleciał do Davos
Przyjechałem ze świetnymi nowinami z Ameryki - powiedział w Davos Donald Trump. Prezydent USA przyleciał na Światowe Forum Ekonomiczne z ponad dwugodzinnym opóźnieniem spowodowanym awarią samolotu Air Force One. Powitał także "wielu przyjaciół" i "wrogów". Podczas przemówienia mówił o rozwoju amerykańskiej gospodarki, Europie która "zmierza w złym kierunku" oraz planów USA względem Grenlandii.
W pierwszej części swojego przemówienia skupił się na mówieniu na temat sukcesów amerykańskiej gospodarki. Mówił m.in. o tym, że za jego rządów "pokonano inflację", wzrastają płace i produkcja.
Przemówienie Trumpa w Davos. "Kiedy USA rozkwitają, cały świat rozkwita"
- Stany Zjednoczone są teraz w stanie największego odbicia gospodarczego w historii. W czasach Bidena, USA cierpiała na skutek stagflacji, czyli to niskiego rozwoju i wysokiej inflacji - stwierdził.
Prezydent USA stwierdził, że to świetna wiadomość, bo "USA są silnikiem gospodarczym całego świata".
- Kiedy USA rozkwitają, cały świat rozkwita. Tak zawsze było, a jeśli nam się źle wiedzie, to wszystkim się źle wiedzie. Idziecie za nami, czy to w górę, czy to w dół - dodał.
Trump krytycznie o Europie. "Nie zmierza w dobrym kierunku"
Według Trumpa, "cud gospodarczy" USA może przyczynić się do poprawy poziomu życia w Europie, która jego zdaniem "nie zmierza w dobrym kierunku".
- Możecie nas naśladować, żeby też osiągać takie rezultaty, no bo niektórych miejsc w Europie nie można już wręcz poznać. Są nie do poznania. Moi znajomi wracają z różnych miejsc. Nie chcę tu nikogo obrazić, ale mówią: nie poznaję tego miejsca i to nie jest coś pozytywnego. Mówią to w sensie negatywnym - stwierdził.
- Kocham Europę. Chcę, żeby Europa dobrze sobie radziła, ale nie zmierza w dobrym kierunku - dodał.
Trump o reakcji ws. Grenlandii. "Są niewdzięczni"
Trump nie wycofał się ze swoich postulatów na temat Grenlandii. Jego zdaniem "każdy sojusznik NATO ma obowiązek być w stanie bronić własnego terytorium, a fakt jest taki, że żaden naród ani grupa narodów nie jest w stanie zabezpieczyć Grenlandii". Stwierdził, że Amerykanie przez lata pomagali Duńczykom, a błędem było oddanie im Grenlandii.
- Udało nam się zapobiec, aby nasi wrogowie zdobyli przyczółek na naszej półkuli. Więc robiliśmy to również w naszym interesie, a później po wojnie, którą wygraliśmy, wygraliśmy w zdecydowany sposób, gdyby nie my, mówilibyście teraz wszyscy po niemiecku, no i trochę po japońsku. Po wojnie oddaliśmy Grenlandię Danii. Jak głupi byliśmy, żeby to zrobić. No, ale to zrobiliśmy. Oddaliśmy ją. A jak niewdzięczni są oni teraz - powiedział.
Prezydent USA nazwał Grenlandię "ogromnym, praktycznie niezamieszkałym terytorium", który korzysta z "systemów obronnych które były wyprodukowane przez Rosję i Chiny".
- Uwielbiam Duńczyków, mają świetnych przywódców, ale tylko Stany Zjednoczone będą w stanie obronić to ogromne terytorium, będą w stanie go rozwijać i poprawić tak, aby to było dobre i bezpieczne dla Europy oraz dla nas - zapewnił.
Więcej informacji wkrótce...
Forum w Davos - rozmowy m.in. o Grenlandii i Ukrainie
Amerykański przywódca powtórzył przed wylotem, że chce "wykupić" Grenlandię ze względu bezpieczeństwo narodowe USA i bezpieczeństwo międzynarodowe. Ponownie stwierdził, że wokół Grenlandii jest wiele okrętów chińskich i rosyjskich.
Tegoroczna, 56. edycja Światowego Forum Ekonomicznego w Davos odbywa się pod hasłem "Duch dialogu" i potrwa do piątku. Podczas szczytu zapowiadane są rozmowy m.in. o przyszłości Grenlandii, którą Trump chce "wykupić", a także spotkania związane z osiągnięciem porozumienia pokojowego w wojnie Rosji z Ukrainą.
W Davos doszło już m.in. do dwugodzinnego spotkania wysłannika Putina Kiriłła Dimitrijewa z przedstawicielami amerykańskiej delegacji Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem.
Witkoff przekazał, że w czwartek spotka się z Władimirem Putinem, a "później" będzie rozmawiał ze stroną ukraińską.