W skrócie Tajfun "Ragasa" zbliża się do Hongkongu. Władze tamtejszego lotniska planują wstrzymanie wszystkich lotów pasażerskich na 36 godzin.

Służby meteorologiczne zamierzają podnieść ostrzeżenia i przygotować mieszkańców na ekstremalne warunki pogodowe, w tym huraganowe wiatry, ulewy i burze.

Na Tajwanie z kolei rozpoczęto ewakuację setek mieszkańców zagrożonych trasą tajfunu, a żywioł niszczy już Filipiny z wiatrem do 230 km/h.

Jak donosi Reuters, powołując się na agencję Bloomberga, władze międzynarodowego lotniska w Hongkongu planują wstrzymać w najbliższym czasie wszystkie loty pasażerskie.

Powodem jest zbliżający się potężny tajfun "Ragasa", który według prognoz będzie jednym z najsilniejszych od lat. Zagraniczne media donoszą, że loty zostaną wstrzymane na 36 godzin. Doniesienia potwierdziły australijskie linie lotnicze Qantas Airways.

Do Hongkongu zbliża się potężny tajfun. Nadchodzi sygnał ostrzegawczy

Rzecznik prasowy międzynarodowego lotniska w Hongkongu przekazał mediom, że władze obiektu na bieżąco monitorują sytuację związaną z nadchodzącym tajfunem i rozpoczęły odpowiednie przygotowania.

Reuters poinformował, że oficjalny komunikat w sprawie wstrzymania lotów zostanie ogłoszony w poniedziałek. Tego dnia około południa pierwszy sygnał ostrzegawczy zamierza również podnieść Obserwatorium w Hongkongu, które jest departamentem odpowiedzialnym za monitorowanie i prognozowanie pogody.

"Oczekuje się, że w środę (24 września - red.) wiatry lokalnie przybiorą siłę od porywistej do burzowej, a na morzu i na wyżynach mogą osiągnąć siłę huraganu. Pogoda będzie niekorzystna, z ulewnymi burzami i piorunami" - napisano w komunikacie.

Nadchodzi tajfun "Ragasa". Na Tajwanie zarządzono ewakuację

Wcześniej filipińska agencja meteorologiczna poinformowała, że tajfun gwałtownie się nasila i może uderzyć we wtorek po południu w słabo zaludnione wyspy Batanes lub Babuyan.

Maksymalna prędkość wiatru w centrum tajfunu wynosiła 185 km/h o godz. 11 lokalnego czasu (godz. 1 czasu polskiego). Porywy wiatru sięgały nawet 230 km/h, gdy żywioł przesuwał się na zachód w kierunku Filipin - podała tamtejsza służba meteorologiczna.

Z kolei na Tajwanie władze zapowiedziały ewakuację blisko 300 osób z powiatu Hualien na wschodzie wyspy, zaznaczając, że liczba ta może się zmienić w zależności od dalszej trasy tajfunu.

