W skrócie Marcin Przydacz ma zaplanowane spotkanie z sekretarzem stanu USA Marco Rubio, na którym omówią kwestię amerykańskich wojsk w Polsce.

Równolegle mają się odbyć rozmowy szefa BBN Bartosza Grodeckiego z podsekretarzem wojny USA Elbridge'm Colby'm, a także poruszona zostanie sprawa obecności Polski na szczytach G20.

Prezydent Karol Nawrocki i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zakończyli spotkanie, podczas którego jednym z głównych tematów był zbliżający się szczyt NATO w Ankarze.

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Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP przekazał, że w trakcie jego rozmów z Rubio równolegle będzie trwało spotkanie szefa BBN Bartosza Grodeckiego z podsekretarzem wojny USA Elbridge'm Colby'm.

Przydacz powiedział, że są "postępy" w rozmowach z Amerykanami ws. stałej obecności wojsk USA w Polsce. Wyjaśnił też, że o tej kwestii prezydent Karol Nawrocki rozmawiał z Władysławem-Kosiniakiem Kamyszem.

- Jeśli chcemy Amerykanów przyjąć na stałe to trzeba stworzyć infrastrukturę także prawna w postaci konkretnego porozumienia w jakiej formule ta obecność ma być obecna politycznie. My pracujemy na tym, by zgoda była wypracowana, natomiast w sensie praktycznym, wykonawczym musi to wykonać m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz i liczymy ze weźmie się do pracy - wyjaśnił.

"Nasz głos jest ważny". Przydacz o obecności Polski w grupie G20

Przydacz nakreślił też główne tematy, o których chciałby porozmawiać z Rubio.

- Oczywiście głównym celem jest dyskusja o obecności wojsk USA w PL o przekształceniu tej obecności z rotacyjnej na stałą, ale będziemy też rozmawiać o sytuacji szeroko pojętego bezpieczeństwa w regionie w kontekście rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie - wyjaśnił.

Prezydencki minister powiedział, że w trakcie jego spotkania z sekretarzem stanu zostanie też poruszona kwestia obecności Polski na szczytach grupy G20, która zrzesza najpotężniejsze gospodarki świata.

- Wiadomo, że naszą ambicją jest, aby zostać na dłużej w G20 i tym również się zajmujemy jako dyplomacja prezydencka. Chcemy przekonywać naszych partnerów do tego, że polski głos jest tutaj ważny. Chociaż to nie jest dziś pewne, że będziemy na pewno zapraszani na kolejne szczyty G20, to teraz jesteśmy bo zaprosili nas Amerykanie - wyjaśnił polityk.

Zakończyło się spotkanie Karola Nawrockiego z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem

Po ponad godzinie zakończyło się środowe spotkanie prezydenta z wicepremierem i szefem MON. Władze resortu potwierdziły, że jednym z głównych tematów rozmów miał być zbliżający się szczyt NATO w Ankarze.

Nawrocki i Kosiniak-Kamysz spotkali się w Pałacu Prezydenckim w środę chwilę po godz. 15; spotkanie zakończyło się po godz. 16.





"Polityczny WF": Skąd radykalizacja u Karola Nawrockiego INTERIA.PL