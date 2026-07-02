Przydacz po spotkaniu z Rubio. Padła deklaracja w sprawie wojsk USA w Polsce

Marcin Czekaj

Oprac.: Marcin Czekaj

- Jest absolutnie zielone światło z Białego Domu - poinformował Marcin Przydacz, odnosząc się do kwestii stałej obecności wojsk USA w Polsce. Deklaracja padła podczas spotkania prezydenckiego ministra z sekretarzem stanu USA Marco Rubio. Jednocześnie Przydacz zasugerował, że wstrzymana rotacja brygady pancernej do Polski nie zostanie przywrócona.

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Marcin Przydacz i Marco Rubio
Marcin Przydacz i Marco RubioMarcin Przydacz / Xmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Prezydencki minister Marcin Przydacz poinformował, że administracja USA pokazała "zielone światło" na przekształcenie obecności wojsk amerykańskich w Polsce ze zmiennej na stałą. Zasugerował jednak, że wstrzymana rotacja brygady pancernej nie zostanie przywrócona.
  • Podczas rozmów z Marco Rubio omówiono nie tylko kwestie wojskowe, ale także relacje polsko-amerykańskie, sytuację na Ukrainie, w Europie Środkowej oraz na Bliskim Wschodzie.
  • Przydacz podczas spotkania z dziennikarzami odniósł się też do planowanej wizyty ministra spraw zagranicznych Ukrainy w Warszawie i propozycji kompromisu dotyczącego ukraińskiego Panteonu Narodowego.
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Marcin Przydacz przekazał podczas rozmowy z polskimi mediami, że w trakcie około godzinnej rozmowy sekretarz stanu USA Marco Rubio zadeklarował, że jest "absolutnie zwolennikiem" zmiany charakteru obecności amerykańskich sił zbrojnych na terytorium Polski z rotacyjnej na stałą.

- Jest absolutnie zielone światło z Białego Domu, także z ust Marco Rubio padła deklaracja - powiedział polski minister. Dodał, że ostateczny kształt tej obecności ma być wypadkową szerszej strategii, nad którą pracuje obecnie Pentagon.

Przydacz spotkał się z Rubio. Rozmawiali o obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce

Według Przydacza decyzja polityczna Amerykanów wynika z kilku czynników: poza samą strategią obecności w Europie ma to być wynik dobrych relacji polsko-amerykańskich, "opartych w dużej mierze na bezpośrednich osobistych relacjach" prezydentów Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa.

Marco Rubio miał też podkreślić, że Polska jest "modelowym sojusznikiem", który przeznacza "odpowiednią część PKB" na zbrojenia i inwestuje w sprzęt oraz technologie obronne.

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Przydacz zaznaczył też, że w rozmowie sekretarz stanu USA podtrzymał deklarację prezydenta Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych pięciu tysięcy żołnierzy.

- Tutaj została podtrzymana ta deklaracja o kwestii dodatkowych 5000. Natomiast wcale nie oznacza to, że ta wstrzymana brygada czterech tysięcy żołnierzy (brygady pancernej - red.), która nie rotowała, że ona przypłynie do Polski - powiedział Przydacz. - Należy już raczej inaczej traktować tę obecność amerykańską jako całościowo nowy koncept obecności amerykańskiej - dodał.

Prezydencki minister zaapelował do rządu. W tle "konsolidacja polskiego stanowiska"

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta ocenił, że kluczowa jest nie tylko liczba żołnierzy, ale również zdolności. Znaczenie zaś ma sama zmiana formuły - z rotacyjnej na stałą - jako sygnał "i wobec wschodu, i wobec zachodu".

Minister wezwał rząd do tego, by swymi działaniami doprowadził do przełożenia deklaracji na konkretne decyzje Waszyngtonu wypracowane w Pentagonie i w polskim resorcie obrony.

Przydacz dodał, że w czwartek w Pentagonie szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki ma się spotkać z podsekretarzem obrony USA ds. politycznych Elbridge'em Colbym, który odpowiada w Pentagonie za opracowywanie nowej formuły amerykańskiej obecności w Europie.

W środę prezydent Karol Nawrocki rozmawiał również z wicepremierem i szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, by - jak mówił Przydacz - "skonsolidować polskie stanowisko" w tej sprawie przed zbliżającym się szczytem NATO.

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Zapytany przez PAP o zapowiedziany przez sekretarza obrony USA Pete'a Hegsetha kilkumiesięczny przegląd amerykańskiej obecności wojskowej w Europie, minister ocenił, że pełny kształt nowej formuły "prawdopodobnie dopiero gdzieś w okolicach jesieni ujrzy światło dzienne". Dodał, że w tej chwili kluczowe jest pilnowanie, "aby decyzja z kierunku Białego Domu została odpowiednio implementowana".

Jeszcze przed spotkaniem Rubia z Przydaczem, szef ambasady RP w USA Bogdan Klich przekazał doradcy sekretarza stanu USA dokumenty MON na temat planów przyjęcia w Polsce na stałe amerykańskiego kontyngentu.

Relacje Polska-USA. Politycy poruszyli kwestie bezpieczeństwa na świecie

Rozmowa z Rubio obejmowała nie tylko obecność wojskową, ale też szersze kwestie bezpieczeństwa - Rosję, Ukrainę, sytuację w Europie Środkowej i na Bliskim Wschodzie.

Osobnym wątkiem, jak przekazał Przydacz, była sytuacja w Wenezueli i na Kubie oraz - istotna dla strony amerykańskiej - potencjalna rola Polski wobec "zmieniającej się sytuacji wewnętrznej w Wenezueli". Minister podkreślał, że Polska jest modelowym przykładem transformacji z systemu komunistycznego.

Przydacz wcześniej w Waszyngtonie wziął udział w spotkaniu przedstawicieli delegacji państw uczestniczących w tegorocznym szczycie G20. Jak przyznał, Warszawa została zaproszona na tegoroczny szczyt ze względu na sprawowaną przez USA prezydencję, ale dodał, że utrzymanie tej pozycji w kolejnych latach "nie jest tak oczywiste".

Minister zaapelował do polskiej dyplomacji o przekonywanie sojuszników i partnerów z G20 do decyzji o stałej obecności Polski w tym formacie.

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Szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta zapytany, czy podczas szczytu może pojawić się przywódca Rosji Władimir Putin, odparł, że nie ma o tym informacji, lecz dodał, że jego przyjazd byłby "z całą pewnością" problemem dla prezydenta Nawrockiego.

Przydacz o wizycie Sybihy w Warszawie. Odniósł się do propozycji Ukrainy

Osobno Przydacz odniósł się do zapowiadanej wizyty ministra spraw zagranicznych Ukrainy Andrija Sybihy w Warszawie, w trakcie której szef ukraińskiej dyplomacji ma zaproponować kompromis dotyczący kwestii historycznych w postaci uwzględnienia generała Marka Bezruczki, obrońcy Zamościa z 1920 r. w tworzonym przez Ukrainę Panteonie Narodowym.

Minister przyznał, że postać Bezruczki jest "na pewno pozytywna z zakresu relacji polsko-ukraińskich" i strona polska od wielu lat mówiła, że można odwoływać się do takich postaci. Zastrzegł jednak, że jeśli w tym samym panteonie mieliby zostać umieszczeni "mordercy i ideologowie związani z OUN i UPA, to nie jest odpowiednia konstelacja".

- Ukraina w żaden sposób nie może być z tego okresu dumna, wręcz przeciwnie - powinna odciąć się od tamtej historii - stwierdził, po czym ocenił, że działania strony ukraińskiej "wydają się mieć na celu podgrzewanie atmosfery".

- Być może po to, aby odwrócić uwagę od skandali korupcyjnych, być może chodzi o to, aby poszukać jakiegoś wroga zastępczego - dodał minister. Podkreślił, że najlepszym sygnałem dialogu ze strony ukraińskiej byłoby wycofanie "złej decyzji o nadawaniu jednostkom nazwy w oparciu o bandytów z UPA".

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