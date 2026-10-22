Nagroda im. Sacharowa za wolność myśli to najwyższe wyróżnienie Unii Europejskiej, otwiera się w nowym oknie przyznawane za działania na rzecz praw człowieka.

Tegoroczną nagrodę otrzymał Międzynarodowy Trybunał Karny. Przypomnijmy, kilkanaście dni temu inne wyróżnienie, Pokojowa Nagroda Nobla, otwiera się w nowym oknie, powędrowała w ręce byłej sędzi MTK Navi Pillay.

- Wyróżnienie otrzymaliśmy w czasie, gdy sąd i jego urzędnicy stoją przed bezprecedensowymi wyzwaniami, w tym sankcjami mającymi na celu zakłócenie mandatu sądowniczego - powiedziała prezes Trybunału Tomoko Akane, nawiązując do ostatnich ruchów Waszyngtonu, otwiera się w nowym oknie.

Międzynarodowy Trybunał Karny uhonorowany przez Parlament Europejski

Kandydaturę MTK w europarlamencie zgłosili socjaldemokraci. Nominację uzasadnili chęcią okazania instytucji wsparcia w obliczu sankcji nałożonych przez Stany Zjednoczone, otwiera się w nowym oknie na sędziów i prokuratorów.

Co istotne, 9 października administracja USA nałożyła sankcje wobec samego Międzynarodowego Trybunału Karnego. Restrykcje mają utrudnić dostęp Trybunału do usług bankowych, technologicznych i finansowych z udziałem firm amerykańskich.

Waszyngton grozi rozmontowaniem MTK. Spór po decyzji ws. Netanjahu

Sekretarz stanu USA Marco Rubio, otwiera się w nowym oknie zapowiadał w lipcu, że MTK zostanie "rozmontowany cegła po cegle".

W listopadzie 2024 roku Trybunał nakazał aresztowanie premiera Izraela, otwiera się w nowym oknie Binjamina Netanjahu, otwiera się w nowym oknie i byłego ministra obrony Joawa Galanta pod zarzutem zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości w Strefie Gazy, otwiera się w nowym oknie.

Trump w lutym 2025 roku podpisał rozporządzenie wykonawcze i nałożył ograniczenia na prokuratorów i sędziów MTK. Argumentował, że sąd ten działa bez podstaw i zagraża Amerykanom oraz jego sojusznikom.



