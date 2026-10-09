W skrócie Adwokat Christy Pike poinformował o znaczącej poprawie jej stanu po próbie egzekucji, którą przeżyła 30 września.

Kobieta zmaga się z poważnymi problemami natury psychologicznej, a lekarze obserwują u niej trudności z koncentracją, pamięcią i utrzymaniem myśli.

Fizycznie Pike potrafi się poruszać z pomocą i przyjmuje standardową dietę, lecz nadal odczuwa ból z powodu poważnych oparzeń rąk.

Christy Pike została skazana na śmierć w 1996 roku za zabójstwo i po nieudanej egzekucji przez kilka dni była w stanie krytycznym.

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Od momentu odzyskania przytomności we wtorek stan Christy Pike "znacząco" się poprawił - dowiadujemy się z rozmowy przeprowadzonej w czwartek przez ABC News z adwokatem kobiety - Stephenem Ferrellem.

Prawnik uściślił, że wciąż istnieje wiele niewiadomych w kwestii sprawności umysłowej 50-latki. - Nie jesteśmy do końca pewni, jakie będą długoterminowe skutki, ale wyraźnie widać, że pod względem funkcji poznawczych nie wróciła jeszcze do normy i może czekać ją długa droga - przekazał Ferrell.

Jak poinformował adwokat, w przypadku Pike występuje "poważna trauma psychologiczna", z którą kobieta się zmaga i przez którą cierpi.

Nieudana egzekucja Christy Pike."Znacząca" poprawa stanu zdrowia kobiety

Pełnomocnicy 50-latki wskazali, że trudności o charakterze umysłowym objawiają się w jej przypadku problemami z koncentracją i pamięcią. Zdaniem lekarzy "pełne ustalenie, czy doznała trwałych uszkodzeń funkcji poznawczych, może zająć miesiące".

- Chodzi o to, że zaczyna zdanie i gubi wątek. Nie chodzi o to, że nie jest świadoma, ale o to, że nie potrafi łatwo utrzymać myśli - precyzował Ferrell.

W zakresie stanu fizycznego stan Pike pozwala jej obecnie na poruszanie się po sali szpitalnej z czyjąś pomocą i przyjmowanie standardowej diety - przekazali prawnicy. Jak dodali, płuca kobiety są czyste, jednak wciąż towarzyszy jej ból powodowany oparzeniami rąk.

- Są to dość poważne oparzenia, do tego stopnia, że kiedy próbowała podpisać jakieś dokumenty, miała trudności z utrzymaniem długopisu i złożeniem podpisu - tłumaczył Ferrel.

Jednocześnie przedstawiciel wskazał, że "nie wiadomo jeszcze, ile czasu zajmie wyleczenie tych oparzeń, ponieważ nie jest to uraz, z którym lekarze spotykają się często, ale dostrzegają znaczne uszkodzenie tkanki w okolicy miejsc podania zastrzyków".

Skazana na śmierć przeżyła próbę egzekucji. "Ku zaskoczeniu wszystkich"

Pike została skazana na śmierć w 1996 roku po tym, jak uznano ją winną zabójstwa 19-letniej Colleen Slemmer rok wcześniej. Próbę egzekucji przeprowadzono 30 września w Nashville w stanie Tennessee. Kobiecie podano dwie dawki pentobarbitralu, jednak ta przeżyła.

50-latkę przewieziono do szpitala, gdzie przez kilka dni była w stanie krytycznym, podłączona do respiratora.

- W poniedziałek wieczorem byliśmy przekonani, że u Christy stwierdzono śmierć mózgu i następnego dnia zostanie odłączona od aparatury podtrzymującej życie - mówił reporterom jej prawnik Randy Spivey.

- Jednak we wtorek, ku zaskoczeniu wszystkich… Christa się obudziła i zaczęła mówić - przekazał.

Źródła: ABC News, AFP



