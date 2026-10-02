W skrócie Christa Pike jest w stanie krytycznym po dwóch nieudanych próbach egzekucji, podczas których podano jej dwie dawki pentobarbitalu.

Prawnicy kobiety mogą domagać się złagodzenia wyroku i opisują przebieg egzekucji jako "wstrząsający", wskazując na problemy z wkłuciem.

Gubernator Tennesee zarządził wstrzymanie wszystkich egzekucji w stanie i zlecił niezależne dochodzenie po nieudanej próbie wykonania wyroku.

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Prawnicy Christy Pike ujawnili, że znajduje się ona w "stanie krytycznym i otrzymuje ratującą życie opiekę" w szpitalu - informuje BBC.

- Nie znamy obecnie jej rokowań ani nie mamy zbyt wielu aktualnych informacji na temat jej stanu zdrowia - zaznaczył adwokat kobiety Randy Spivey.

- Wiemy jednak, że w tej chwili żyje - podkreślił.

Pełnomocnicy domagają się złagodzenia wyroku. 50-letnia dziś Pike została skazana na karę śmierci w 1996 roku za zabójstwo Colleen Slemmer. Pike miała 18 lat, kiedy wraz ze swoim ówczesnym chłopakiem, Tadarylem Shippem, pobili, torturowali i zabili 19-letnią ofiarę.

W środę podjęto próbę egzekucji i podano kobiecie dwie - w założeniu śmiertelne - dawki pentobarbitalu. Pike jednak przeżyła. Następnie została przewieziona karetką do szpitala.

Christa Pike w "stanie krytycznym". Opisują przebieg egzekucji

W czwartek prawnicy skazanej przedstawili więcej szczegółów dotyczących przebiegu nieudanej próby wykonania wyroku, opisując przy tym - jak ocenia BBC - "wstrząsającą scenę owianą tajemnicą".

- Zespół wykonujący egzekucję przez godzinę próbował założyć wkłucie dożylne - powiedział Spivey. - Naliczyłem co najmniej siedem igieł użytych tylko w jej lewym ramieniu, z których jedna wydawała się wygięta, gdy wyciągano ją z ramienia po nieudanej próbie - opisywał.

Prawnik zaznaczył, że po podaniu drugiej śmiertelnej dawki obserwatorzy w zaciemnionym pomieszczeniu siedzieli za zasłoniętą zasłoną, a kilka minut później "było jasne, że panna Pike wciąż oddychała".

- Nikt nie wiedział, co działo się za tą zasłoną - podkreślił Spivey. - Nie miałem pojęcia, kiedy i czy w ogóle personel medyczny zaczął udzielać pomocy - podkreślił.

Będą się domagać złagodzenia wyroku? Prawnicy zapowiadają

Adwokat stwierdził również, że w zaistniałej sytuacji gubernator stanu "musi" złagodzić wyrok, choć wniosek ten został wcześniej odrzucony.

Stephen Ferrell, kolejny z adwokatów Pike, powiedział, że rozważają oni również inne możliwości prawne. - Chcemy to dokładnie przemyśleć i upewnić się, że Christa wyzdrowieje i będzie miała wpływ na to, czego pragnie - powiedział.

Pike otrzymała dwie dawki pentobarbitalu, zgodnie z protokołem przewidującym takie postępowanie w przypadku niepowodzenia pierwszej próby. Po podaniu silnego leku kobieta nadal żyła.

- Ta egzekucja powoduje u pani Pike niepotrzebne cierpienie i stanowi naruszenie jej prawa do egzekucji bez stosowania okrutnych i nadzwyczajnych kar - ocenili jej adwokaci.

Egzekucja Christy Pike. Wstrzymują wykonywanie innych wyroków

Departament Więziennictwa stanu Tennessee, który przeprowadził egzekucję, wydał oświadczenie, w którym broni swojego postępowania w tej sprawie.

W oświadczeniu czytamy, że "przestrzegano każdego etapu zgodnego z prawem, ustalonego protokołu egzekucji zatwierdzonego przez biuro prokuratora generalnego".

"Środek chemiczny, stosowany w protokole do wykonywania śmiertelnego zastrzyku, zawsze był skuteczny, a protokół nie przewiduje żadnych dodatkowych procedur poza tymi, które przeprowadzono" - podano.

Gubernator stanu Tennessee Bill Lee zarządził niezależną kontrolę i oświadczył w czwartek, że dochodzenie w sprawie nieudanej egzekucji Pike "będzie dokładne". Dodał jednak, że "zajmie to trochę czasu".

- Jest wiele pytań - powiedział Lee. - Mieszkańcy naszego stanu zasługują na odpowiedzi na te pytania i właśnie temu służy to dochodzenie - dodał.

Lee nie wyjaśnił, kto przeprowadzi niezależną analizę procedur egzekucyjnych obowiązujących w stanie.

Jak zauważa BBC, nakaz Lee o wstrzymaniu wszystkich egzekucji w stanie w tym roku pokryje się w czasie z planowaną na 3 grudnia próbą wykonania kary śmierci skazanego za zabójstwo Gary'ego Suttona.

Burza po egzekucji Pike. "Odpowiedź jest prosta"

Tymczasem biuro prokuratora generalnego stanu Tennessee oświadczyło, że zgadza się z decyzją o wszczęciu dochodzenia, dodając: "Musimy dowiedzieć się, co się stało".

Amerykańska senator z ramienia Partii Republikańskiej Marsha Blackburn, która kandyduje na stanowisko gubernatora stanu Tennessee, określiła tę sytuację jako "tragiczną".

- Chociaż należy przeprowadzić dokładną analizę tego, co się stało i dlaczego proces się nie powiódł, odpowiedź jest prosta: przywróćmy krzesło elektryczne - powiedziała Blackburn.

Demokratka Jerri Green, przeciwniczka Blackburn, skrytykowała ją za chęć "przywrócenia jednej z najbardziej okrutnych form kary śmierci". "Jako gubernator wprowadziłabym moratorium na wszystkie przyszłe egzekucje" - napisała Green w serwisie X.

May Martinez, matka Slemmer, ofiary Pike, która należała do grona osób opowiadających się za przeprowadzeniem egzekucji i która przyjechała do Tennessee, aby być jej świadkiem, po nieudanej próbie powiedziała stacji NBC News, że "to była katastrofa".

To już drugi przypadek w 2026 roku, kiedy władze stanu Tennessee podjęły nieudaną próbę wykonania kary śmierci na skazanym. W maju egzekucja Tony'ego Carruthersa została odwołana, ponieważ personel nie był w stanie znaleźć żyły, w którą można by podać środek. Carruthersowi przyznano roczne odroczenie kary.

Źródła: BBC, NBC News



