W skrócie Christa Pike przeżyła próbę wykonania kary śmierci, a sześć dni później odzyskała świadomość.

Przedstawiciele skazanej przekazali, jakie były pierwsze słowa skazanej i w jakim jest ona stanie.

Jej obrońcy domagają się zmiany wyroku z kary śmierci na dożywotnie pozbawienie wolności po nieudanej egzekucji.

Gubernator Tennessee wstrzymał wszystkie egzekucje do czasu zakończenia dochodzenia po wydarzeniach związanych z Pike.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

50-letnia Amerykanka odzyskała przytomność we wtorek w szpitalu w Nashville. Jak przekazał jej adwokat Randy Spivey, jeszcze w poniedziałek lekarze mieli stwierdzić u Pike śmierć mózgu, a zespół medyczny przygotowywał się do odłączenia aparatury podtrzymującej życie.

Sytuacja niespodziewanie zmieniła się następnego dnia. Kobieta obudziła się i zaczęła mówić. Spivey nie był wówczas w sali, ale według niego jej pierwsze słowa najprawdopodobniej brzmiały: "Gdzie jestem i kim jesteście?".

Prawnik przekazał, że Pike zdaje sobie sprawę z tego, że władze stanu próbowały wykonać na niej karę śmierci, choć wciąż jest bardzo zdezorientowana.

- Jest teraz zła i zdezorientowana po tym wszystkim - powiedział Spivey cytowany przez USA Today.

Christa Pike przeżyła egzekucję. Obrońcy chcą zamiany wyroku na dożywocie

Nieudana egzekucja może teraz mieć konsekwencje prawne. Obrońcy Pike domagają się zamiany kary śmierci na dożywotnie pozbawienie wolności.

Cytowany przez "New York Times" adwokat David Raybin ocenił, że odzyskanie przez skazaną przytomności otwiera nowe możliwości postępowania przed sądem. Wśród nich wymienił zarzut naruszenia konstytucyjnego zakazu stosowania okrutnych kar.

Sędzia I'Ashea Myles nakazała w środę zabezpieczenie dokumentacji, leków, igieł, strzykawek oraz innych dowodów związanych z próbą wykonania wyroku. Władze mają również zapewnić Pike swobodny kontakt z jej prawnikami.

Gubernator Tennessee Bill Lee wstrzymał wszystkie egzekucje do czasu zakończenia niezależnego dochodzenia. Jego rzeczniczka nie odpowiedziała na pytania "New York Timesa", czy gubernator rozważa ułaskawienie skazanej.

Nieudana egzekucja Christy Pike. Wielokrotnie próbowano wkłuć igłę

Egzekucję przeprowadzono 30 września. Pomimo wielokrotnych prób wkłucia igieł i podania pentobarbitalu Pike pozostawała okresowo przytomna. Po kilku godzinach została przewieziona do szpitala i podłączona do respiratora.

- Pomagała zespołowi egzekucyjnemu znaleźć żyłę. Była uprzejma i spokojna, kiedy przez godzinę wbijano jej kolejne igły - relacjonował Spivey.

Stan 50-latki nadal jest ciężki. Według jej adwokata cierpi na zapalenie płuc, ma zakrzep w jednym z ramion oraz znacznie opuchnięte dłonie i ręce. Nie może poruszać rękami ani przełykać pokarmów.

Przypomnijmy, że Pike została skazana na karę śmierci w 1996 roku za udział w torturowaniu i zabójstwie 19-letniej Colleen Slemmer. W chwili popełnienia zbrodni miała 18 lat.

Matka zamordowanej, May Martinez, wyraziła rozgoryczenie faktem, że jej rodzina nie doczekała się wykonania wyroku.

Źródła: "New York Times", The Tennessean, USA Today



