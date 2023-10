Złoty pierścień z inskrypcją. Jest bardzo mały, a mimo to nosił go mężczyzna

Jak zwraca uwagę historyczka Lori Rogerson, napis na pierścieniu brzmi "Pragnę ci służyć". Według niej zarówno te pozłacana rzecz, jak i wspomniana przywieszka, zaginęły w tym samym czasie. Pierścionek jest zniszczony i popękany, a drugi artefakt, który służył do mocowania jednej warstwy spódnicy do drugiej - uszkodzona.

Historyczka podkreśliła też, że pierścionek jest niezwykle mały. Dała radę zmieścić go jedynie na swoim małym palcu. Mimo to nosić go miał mężczyzna.