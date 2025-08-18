Przez dwa dni był uwięziony za wodospadem. Uratowała go niepozorna notatka

Ryan Wardwell został odnaleziony przez służby za kaskadą wodospadu w Kalifornii. Służbom ratowniczym udało się go namierzyć dzięki dronowi, który umożliwił im przelot za wodospadem. Następnie przy pomocy śmigłowca udało się go bezpiecznie wydostać z pułapki.

46-latek był odwodniony i miał niewielkie, niegroźne obrażenia. Jak poinformowało biuro szeryfa w miejscowości Tulare, szybko zajęli się nim ratownicy medyczni, a następnie mężczyzna wrócił do rodziny.

USA. Mężczyzna spędził dwa dnia uwięziony za wodospadem

Ryan Wardwell poszedł wspinać się z przyjaciółmi na skałkach w kanionie Siedem Filiżanek 10 sierpnia. Jego znajomi, gdy zobaczyli siłę wody w tamtejszym wodospadzie odmówili dalszej wspinaczki i wrócili do domu. Wcześniej na jego samochodzie zostawili jednak kartkę, by ktoś powiadomił służby, jeśli pojazd będzie stał na parkingu następnego dnia. Mężczyzna nie wrócił do samochodu, więc jedna z osób, która natknęła się następnego dnia na samochód powiadomiła służby, które dzień później odnalazły Wardwella za wodospadem.

Mężczyzna znalazł się za kaskadą wody przez przypadek. 46-latek wspinał się w pobliżu wodospadu, jednak silny nurt spadającej wody porwał go w pewnym momencie i zerwał jego liny asekuracyjne, przez co Wardwell spadł do ciemnej jaskini za kaskadą. Jak stwierdził Kevin Kemmerling z biura szeryfa, cytowany przez gazetę San Francisco Chronicle, mężczyzna przez dwa dni próbował wydostać się z jaskini, ale nie mógł przedrzeć się przez spadającą z ogromną siłą wodę.

- Nie miał możliwości się ogrzać ani wysuszyć, więc musiało to być dla niego okropne - stwierdził Kemmerling.

Służby zaapelowały do wspinaczy, by zawsze podczas tego typu wspinaczki brali pod uwagę swoje możliwości oraz panujące warunki. "Bądźcie bezpieczni, bądźcie mądrzy, bądźcie żywi" - napisało biuro szeryfa.

