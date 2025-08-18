Przez dwa dni był uwięziony za wodospadem. Uratowała go niepozorna notatka

Amerykanin, który przez dwa dni był uwięziony za wodospadem w Kalifornii, został uratowany przez służby. W jaskini za kaskadą znalazł się po tym, jak woda zerwała jego liny asekuracyjne podczas wspinaczki. Mężczyzna nie odniósł żadnych poważnych obrażeń.

Akcja ratunkowa mężczyzny uwięzionego przez dwa dni za wodospadem
Akcja ratunkowa mężczyzny uwięzionego przez dwa dni za wodospademTulare County Sheriff Officemateriał zewnętrzny

Ryan Wardwell został odnaleziony przez służby za kaskadą wodospadu w Kalifornii. Służbom ratowniczym udało się go namierzyć dzięki dronowi, który umożliwił im przelot za wodospadem. Następnie przy pomocy śmigłowca udało się go bezpiecznie wydostać z pułapki.

    46-latek był odwodniony i miał niewielkie, niegroźne obrażenia. Jak poinformowało biuro szeryfa w miejscowości Tulare, szybko zajęli się nim ratownicy medyczni, a następnie mężczyzna wrócił do rodziny.

    USA. Mężczyzna spędził dwa dnia uwięziony za wodospadem

    Ryan Wardwell poszedł wspinać się z przyjaciółmi na skałkach w kanionie Siedem Filiżanek 10 sierpnia. Jego znajomi, gdy zobaczyli siłę wody w tamtejszym wodospadzie odmówili dalszej wspinaczki i wrócili do domu. Wcześniej na jego samochodzie zostawili jednak kartkę, by ktoś powiadomił służby, jeśli pojazd będzie stał na parkingu następnego dnia. Mężczyzna nie wrócił do samochodu, więc jedna z osób, która natknęła się następnego dnia na samochód powiadomiła służby, które dzień później odnalazły Wardwella za wodospadem.

    Mężczyzna znalazł się za kaskadą wody przez przypadek. 46-latek wspinał się w pobliżu wodospadu, jednak silny nurt spadającej wody porwał go w pewnym momencie i zerwał jego liny asekuracyjne, przez co Wardwell spadł do ciemnej jaskini za kaskadą. Jak stwierdził Kevin Kemmerling z biura szeryfa, cytowany przez gazetę San Francisco Chronicle, mężczyzna przez dwa dni próbował wydostać się z jaskini, ale nie mógł przedrzeć się przez spadającą z ogromną siłą wodę.

    - Nie miał możliwości się ogrzać ani wysuszyć, więc musiało to być dla niego okropne - stwierdził Kemmerling.

    Służby zaapelowały do wspinaczy, by zawsze podczas tego typu wspinaczki brali pod uwagę swoje możliwości oraz panujące warunki. "Bądźcie bezpieczni, bądźcie mądrzy, bądźcie żywi" - napisało biuro szeryfa.

