W skrócie Supertajfun Ragasa, najsilniejsza burza tego roku, kieruje się ku południowym Chinom.

Władze miast zamykają szkoły, fabryki i mosty, a transport publiczny jest wstrzymywany na zagrożonych obszarach, szczególnie w miastach regionu delty Rzeki Perłowej.

Supertajfun Ragasa wcześniej uderzył w Filipiny, gdzie doprowadził do masowych ewakuacji i poważnych zniszczeń. Wiatr osiągał tam ponad 267 km/h.

Według prognoz Ragasa, która w niedzielę wzmocniła się do poziomu supertajfunu, najprawdopodobniej w środę uderzy w środkową lub zachodnią część wybrzeża w prowincji Guangdong na południu Chin. Na nadejście żywiołu szykują się mieszkańcy gęsto zaludnionych okolic delty Rzeki Perłowej. Skutki nadchodzącego supertajfunu mają być odczuwalne od wtorku.

Zamykają szkoły, fabryki i mosty

W wielu miejscach południowych Chin, które znajdują się na prognozowanej trasie Ragasy, zawieszane są kursowanie pociągów i promów, z pewnością utrudnienia dotkną również tamtejszy ruch lotniczy.

Chociaż międzynarodowe lotnisko w Hongkongu podczas nadejścia tajfunu ma operować, wiele lotów zapewne zostanie odwołanych lub opóźnionych - ostrzegają włądze portu lotniczego, cytowane przez chińską agencję Xinhua.

Wcześniej w liczącej 17 mln mieszkańców metropolii Shenzhen z zagrożonych terenów ewakuowano około 400 tysięcy osób. Od wtorku do środy zamknięte będą tamtejsze szkoły.

Od wtorku zawieszona będzie działalność szkół, zakładów pracy, biznesów, a także transport publiczny również wmiastach Yangjiang, Jiangmen, Zhongshan, Zhuhai i Dongguan. Zamknięty pozostanie również długi na łącznie 55 km most łączący Hongkong i Makau z miastem Zhuhai.

Chińscy synoptycy prognozują, że nadmorskie tereny na południu kraju będą zmagać się z niebezpiecznym wiatrem oraz intensywnymi ulewami od wtorku do piątku.

Filipiny poczuły moc tajfunu

W drodze do Chin Ragasa uderzył w Filipiny. W poniedziałek supertajfun przeszedł przez północną część kraju, niosąc stały wiatr o prędkości przekraczającej 267 km/h. Odpowiada to huraganowi piątej kategorii.

Jego siłę odczuli mieszkańcy prowincji Ilocos Norte w regionie Ilocos na północy Filipin. Ragasa, znany tam pod nazwą Nando, zmusił do ewakuacji 419 osób, które znalazły tymczasowe schronienie w centrach ewakuacyjnych w Pagudpud, Nueva Era, Bangui, i Bacarra. Łącznie z centralnej i północnej części wyspy Luzon łącznie ewakuowano ponad 24 tys. osób.

Wiatr w wielu miejscach wyrywał drzewa z korzeniami, zrywał linie energetyczne i zrywał dachy z budynków, a ulewne deszcze doprowadzały do osuwisk ziemi. Zginąć miały co najmniej dwie osoby.

Według prognoz podczas wędrówki w kierunku chińskiego wybrzeża Ragasa ma stopniowo słabnąć i w środę może nieść wiatr o prędkości 185 km/h, co odpowiadałoby huraganowi trzeciej kategorii - podaje amerykańskie połączone centrum ostrzegania przed tajfunami (JTWC).

Supertajfun Ragasa jest najsilniejszą burzą na Ziemi od początku roku, a także 18. nazwaną burzą na Pacyfiku w 2025 roku.

