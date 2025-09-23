Przez cały rok nie było takiej burzy. Ragasa mierzy w zaludniony teren
Najpotężniejsza burza na Ziemi zmierza wprost na gęsto zaludnione tereny. Supertajfun Ragasa niedługo uderzy w południową część Chin. Na zagrożonych terenach zamykane są szkoły i fabryki, nie kursuje transport publiczny. Zamknięto również przeprawę łączącą Hongkong z Makau. Żywioł zebrał już tragiczne żniwo na Filipinach.
W skrócie
Według prognoz Ragasa, która w niedzielę wzmocniła się do poziomu supertajfunu, najprawdopodobniej w środę uderzy w środkową lub zachodnią część wybrzeża w prowincji Guangdong na południu Chin. Na nadejście żywiołu szykują się mieszkańcy gęsto zaludnionych okolic delty Rzeki Perłowej. Skutki nadchodzącego supertajfunu mają być odczuwalne od wtorku.
Zamykają szkoły, fabryki i mosty
W wielu miejscach południowych Chin, które znajdują się na prognozowanej trasie Ragasy, zawieszane są kursowanie pociągów i promów, z pewnością utrudnienia dotkną również tamtejszy ruch lotniczy.
Chociaż międzynarodowe lotnisko w Hongkongu podczas nadejścia tajfunu ma operować, wiele lotów zapewne zostanie odwołanych lub opóźnionych - ostrzegają włądze portu lotniczego, cytowane przez chińską agencję Xinhua.
Wcześniej w liczącej 17 mln mieszkańców metropolii Shenzhen z zagrożonych terenów ewakuowano około 400 tysięcy osób. Od wtorku do środy zamknięte będą tamtejsze szkoły.
Od wtorku zawieszona będzie działalność szkół, zakładów pracy, biznesów, a także transport publiczny również wmiastach Yangjiang, Jiangmen, Zhongshan, Zhuhai i Dongguan. Zamknięty pozostanie również długi na łącznie 55 km most łączący Hongkong i Makau z miastem Zhuhai.
Chińscy synoptycy prognozują, że nadmorskie tereny na południu kraju będą zmagać się z niebezpiecznym wiatrem oraz intensywnymi ulewami od wtorku do piątku.
Filipiny poczuły moc tajfunu
W drodze do Chin Ragasa uderzył w Filipiny. W poniedziałek supertajfun przeszedł przez północną część kraju, niosąc stały wiatr o prędkości przekraczającej 267 km/h. Odpowiada to huraganowi piątej kategorii.
Jego siłę odczuli mieszkańcy prowincji Ilocos Norte w regionie Ilocos na północy Filipin. Ragasa, znany tam pod nazwą Nando, zmusił do ewakuacji 419 osób, które znalazły tymczasowe schronienie w centrach ewakuacyjnych w Pagudpud, Nueva Era, Bangui, i Bacarra. Łącznie z centralnej i północnej części wyspy Luzon łącznie ewakuowano ponad 24 tys. osób.
Wiatr w wielu miejscach wyrywał drzewa z korzeniami, zrywał linie energetyczne i zrywał dachy z budynków, a ulewne deszcze doprowadzały do osuwisk ziemi. Zginąć miały co najmniej dwie osoby.
Według prognoz podczas wędrówki w kierunku chińskiego wybrzeża Ragasa ma stopniowo słabnąć i w środę może nieść wiatr o prędkości 185 km/h, co odpowiadałoby huraganowi trzeciej kategorii - podaje amerykańskie połączone centrum ostrzegania przed tajfunami (JTWC).
Supertajfun Ragasa jest najsilniejszą burzą na Ziemi od początku roku, a także 18. nazwaną burzą na Pacyfiku w 2025 roku.
