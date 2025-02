Do zdarzenia doszło w sobotę podczas podróży prezydenta do Mokrinu w Wojwodinie , nieopodal granicy z Rumunią i Węgrami . Na nagraniu, które trafiło do sieci, zobaczyć można, że samochód, którym wieziony jest Vuczić, porusza się środkiem jezdni. W pewnym momencie spod lewej tylnej opony zaczyna wydobywać się kurz i gruz .

Serbia. Z auta nagle odpadło koło. W środku prezydent Vuczić

- Czy była to, tak jak sądzę, po prostu uszkodzona lub pęknięta opona czy coś innego, to już muszą ustalić właściwe władze. Zajmą się tym - wyjaśnił Aleksandar Vuczić , którego cytowały lokalne media.

Prezydentowi nic się nie stało. Poinformował, że przesiadł się do innego samochodu i dojechał do celu.

Zaniepokojenia incydentem nie krył premier Serbii Milosz Vuczević, który niedawno podał się do dymisji. - To szczęście, że w tym momencie z naprzeciwka nie jechał żaden pojazd. To była naprawdę fantastyczna reakcja członka Cobry (elitarna jednostka żandarmerii wojskowej, zajmująca się ochroną prezydenta od 2012 roku - przyp. red.), który prowadził auto i zareagował w sposób profesjonalny, odpowiedzialny. Aby uniknąć spekulacji, należy ustalić, jak to się stało, zwłaszcza że przydarzyło się to prezydentowi kraju - mówił w rozmowie z dziennikarzami.