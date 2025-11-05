W skrócie Policjanci w Kijowie skonfiskowali rosyjskiego drona typu Shahed, który był przewożony na dachu samochodu.

Kierowca tłumaczył, że chciał przekazać bezzałogowca do muzeum, a z drona usunięto część bojową.

Dron został zabezpieczony do dalszej kontroli przez służby.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Samochód z dronem na dachu stał zaparkowanych na jednym z kijowskich osiedli. O całej sytuacji funkcjonariusze stołecznej policji dowiedzieli się z mediów społecznościowych, w których użytkownicy podzielili się tą informacją.

Jak czytamy w komunikacie kijowskiej policji, na miejsce natychmiast skierowano jednostkę śledczo-operacyjną, a także saperów. Tam specjaliści stwierdzili, że na dachu auta znajduje się bezzałogowy statek powietrzny typu Shahed.

Ukraina. Mieszkaniec Kijowa przewoził drona na dachu samochodu

Jak podkreśla Wiktoria Kowalska z policji w Kijowie, dron miał usuniętą część bojową, a zatem nie stanowił zagrożenia dla życia i bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

30-letni przewodniczący organizacji społecznej, który okazał się właścicielem samochodu, tłumaczył, że planował przekazać bezzałogowca do muzeum. Dron został zabezpieczony przez funkcjonariuszy, którzy zamierzają przeprowadzić dodatkową kontrolę.

Drony Shahed, produkowane przez jedną z irańskich firm, od lat są wykorzystywane przez Rosję w wojnie w Ukrainie.

Zapadła decyzja ws. apelacji Doriana S. Sąd utrzymał wyrok dożywocia Polsat News Polsat News