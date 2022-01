David Sassoli - przewodniczący Parlamentu Europejskiego od 2019 roku - jest poddawany leczeniu we Włoszech - głosi najnowszy komunikat z Brukseli.

David Sassoli hospitalizowany. Ma problemy z odpornością

Jak czytamy, Sassoli przebywa w Italii od 26 grudnia, gdzie jest hospitalizowany. "Ta hospitalizacja była konieczna ze względu na poważne powikłanie związane z dysfunkcją układu odpornościowego" - poinformował w komunikacie prasowym Robert Cuillo, rzecznik prasowy Parlamentu Europejskiego.



Cuillo podkreślił przy tym, że w związku z hospitalizacją wszystkie aktywności Davida Sassoli'ego zostały tymczasowo odwołane. Nie wiadomo, w jakim stanie jest przewodniczący Parlamentu Europejskiego.



David Sassoli leczony we Włoszech. Problemy ze zdrowiem

Jak przypomina agencja Associated Press, 65-letni David Sassoli we wrześniu przeszedł ciężkie zapalenie płuc, które odbiło się znacznie na jego zdrowiu. Również wtedy przewodniczący Parlamentu Europejskiego musiał być poddany hospitalizacji.



Po przebyciu zapalenia płuc 65-latek kilka razy wracał do pełnienia obowiązków, jednak nawroty choroby sprawiły, że musiał porzucić Brukselę i wrócić do Włoch, gdzie do teraz poddawany jest leczeniu.