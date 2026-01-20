W skrócie Ursula von der Leyen podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos skrytykowała planowane nałożenie dodatkowych ceł między sojusznikami oraz podkreśliła znaczenie współpracy dla bezpieczeństwa Arktyki.

Szefowa KE zapowiedziała, że odpowiedź Unii Europejskiej na cła wprowadzone przez Donalda Trumpa wobec sześciu państw UE będzie "niezachwiana, zjednoczona i proporcjonalna”.

Unia Europejska pracuje nad wsparciem dla Arktyki i planuje zwiększenie inwestycji w Grenlandii, koncentrując się na gospodarce i infrastrukturze.

- Bezpieczeństwo Arktyki można osiągnąć tylko wspólnie, dlatego proponowane dodatkowe cła są błędem, szczególnie w stosunkach między długoletnimi sojusznikami - powiedziała Ursula von der Leyen w przemówieniu wygłoszonym na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos.

- Unia Europejska i Stany Zjednoczone zawarły w lipcu 2025 roku umowę handlową, a zarówno w polityce, jak i w biznesie - umowa jest umową - przypomniała przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Trump nałoży cła na sześć państw UE. Szefowa KE zapowiedziała odwet

Ursula von der Leyen tłumaczyła w Davos, że nałożenie ceł na osiem państw Europy (sześć z nich to kraje członkowskie UE - red.) będzie sprzyjać jedynie przeciwnikom Zachodu.

Zgodnie z zapowiedzią Donalda Trumpa cła w wysokości 10 proc. zostaną wprowadzone 1 lutego. - Nasza odpowiedź będzie niezachwiana, zjednoczona i proporcjonalna - zapowiedział szefowa KE.

Ursula von der Leyen przypomniała po raz kolejny, że suwerenność i integralność terytorialna Danii i Grenlandii nie podlegają negocjacjom. Dodała, że trwają prace nad wzmocnieniem bezpieczeństwa na dalekiej północy.

Von der Leyen: Geopolityczne wstrząsy szansą dla Europy

Szefowa Komisji Europejskiej podkreśliła dalej, że "wstrząsy geopolityczne mogą - i muszą - być szansą dla Europy". - A moim zdaniem, sejsmiczna zmiana, której doświadczamy dzisiaj, jest szansą, a wręcz koniecznością, by zbudować nową formę europejskiej niepodległości - zaznaczyła von der Leyen.

- Ta potrzeba nie jest ani nowa, ani nie jest reakcją na ostatnie wydarzenia - tłumaczyła i dodała, że Unia Europejska może skorzystać ze zmian tylko wtedy, "gdy przyzna, że zmiany w porządku świata są trwałe".

- Nostalgia nie przywróci starego porządku. A gra na zwłokę - i nadzieja na rychły powrót do normalności - nie naprawi strukturalnych zależności, z którymi mamy do czynienia - kontynuowała szefowa KE.

- Chodzi mi więc o to, że jeśli ta zmiana jest trwała, to Europa również musi się trwale zmienić. Czas wykorzystać tę szansę i zbudować nową, niezależną Europę - podkreśliła Ursula von der Leyen.

Europa zwraca się w stronę Grenlandii. "Ogromny wzrost inwestycji"

- Pracujemy nad pakietem wspierającym bezpieczeństwo Arktyki - przekazała przewodnicząca KE, nie podając jednak żadnych szczegółów.

- UE pracuje także nad ogromnym wzrostem europejskich inwestycji w Grenlandii - zaznaczyła von der Leyen. Chodzi głównie o wsparcie dla lokalnej gospodarki i infrastruktury.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej podkreśliła chęć współpracy UE z USA oraz innymi partnerami w zakresie szerszego bezpieczeństwa Arktyki. Zdaniem unijnej polityk wyższe wydatki na obronność mogłoby zostać przeznaczone m.in. na

"europejski lodołamacz i inny sprzęt niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa Arktyki".

Eskalacja w sprawie Grenlandii. Trump zdecydował

Stany Zjednoczone planują nałożyć od 1 lutego cła w wysokości 10 proc. na Danię, Norwegię, Szwecję, Francję, Niemcy, Wielką Brytanię, Holandię i Finlandię.

"Cła wzrosną do 25 proc. od 1 czerwca i będą obowiązywać do czasu osiągnięcia porozumienia w sprawie zakupu Grenlandii przez Stany Zjednoczone" - przekazał prezydent USA.

Ruch Trumpa wobec grupy sojuszniczych państw jest odpowiedzią na wysłanie do Grenlandii niewielkich oddziałów żołnierzy w celu prowadzenia ćwiczeń.

Źródło: Reuters

