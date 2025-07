Jedna z osób przekazująca informacje mediom ujawniła, że do rozmowy z Hegsethem doszło w ostatnich trzech tygodniach i " była to poważna dyskusja, nie tylko luźna wymiana poglądów ". Drugie źródło stacji również podkreśliło "powagę rozmowy", jednak nie chciało zdradzać konkretnej daty - wiadomo, że miała ona miejsce już po objęciu stanowiska w trumpowskiej administracji.

Media szeroko rozpisywały się o napaściach seksualnych i nadużywaniu alkoholu, także w czasie służby wojskowej. W mediach pojawiły się także doniesienia o przemocy domowej. Szwagierka polityka twierdziła, że była druga żona Hegsetha bała się go do tego stopnia, że miała z przyjaciółmi umówione słowo alarmowe , którego miała używać, gdy czuła się zagrożona.

- Nasze lewicowe media w Ameryce, niestety, nie przejmują się prawdą. Wszystko, co chcieli zrobić, to mnie zniszczyć. A dlaczego chcą mnie zniszczyć? Ponieważ jestem agentem zmian i zagrożeniem dla nich, ponieważ Donald Trump był gotów mnie wybrać, dać mi władzę, przywrócić Departament Obrony do tego, czym naprawdę powinien być, czyli do prowadzenia walki - przekonywał Pete Hegseth na Kapitolu.