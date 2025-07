Przeszukanie w domu byłego ministra obrony Ukrainy. Sprzeczne informacje

Narodowe Biuro Antykorupcyjne dokonało przeszukania w domu byłego ministra obrony Ukrainy Ołeksija Reznikowa - informuje Ukraińska Prawda. Jednocześnie pojawiają się sprzeczne doniesienia co do przyczyny działania służb. Według jednego ze źródeł do czynności miało dojść w związku z aferą w armii. Inne donosi, że to pokłosie sprawy "otwartej na prośbę samego Reznikowa jeszcze w 2023 roku".