W skrócie Australijski 14-latek opisuje, jak łatwo obszedł zakaz korzystania z mediów społecznościowych pomimo nowych restrykcji.

Australijskie doświadczenia z blokadą dostępu do social mediów mają stać się bazą dla polskich regulacji.

Eksperci podkreślają, że samo wprowadzenie zakazów i weryfikacji wieku nie gwarantuje skuteczności ochrony najmłodszych użytkowników.

Minister edukacji narodowej Barbara Nowacka zapowiedziała w Radiu Gdańsk, że projekt dotyczący ograniczenia korzystania z mediów społecznościowych poniżej 15. roku życia jest gotowy i ma zostać ogłoszony w tym tygodniu.

Wcześniej w wywiadzie dla Interii szefowa resortu opowiadała o założeniach projektu poselskiego KO w tej sprawie. Jak wskazała, model australijski "to plan wyjściowy".

- Założenie jest takie, że dzieci do 15. roku życia nie będą mogły używać konkretnych platform społecznościowych. Dokładnie tak, jak to jest rozwiązane w Australii. To nie rodzic czy nauczyciel będzie weryfikował treść, ale to będzie obowiązek leżący po stronie big techów, które muszą zapewnić, że użytkownik korzystający z konkretnych platform ma do tego uprawnienia - mówiła w rozmowie z Łukaszem Szpyrką.

14-latek z Australii: U mnie działa

Przenieśmy się zatem do Australii.

Rozmawiam z 14-letnim Chrisem, który mieszka z rodziną w Gold Coast, niedaleko Brisbane na zachodzie Australii.

Teoretycznie od 10 grudnia ubiegłego roku nie powinien mieć kont m.in. na Instagramie, TikToku, Facebooku, X, YouTube czy Snapchacie. Wtedy rząd Australii jako pierwszy kraj na świecie prowadził w życie zakaz korzystania z wybranych mediów społecznościowych dla osób poniżej 16. roku życia. Dlaczego? Rządzący uznali, że negatywny wpływ mediów społecznościowych na dzieci jest tak duży, że należy zadziałać odgórnie.

W styczniu australijska minister komunikacji Anice Wells przekazała, że ponad 4,7 miliona kont w mediach społecznościowych należących do użytkowników poniżej 16. roku życia zostało zdezaktywowanych. "To ogromne osiągnięcie" - stwierdziła.

Część kont została zawieszona z możliwością aktywowania, gdy użytkownik osiągnie odpowiedni wiek.

Chris, masz konta w mediach społecznościowych? - pytam.

- Mam, wszystko działa bez zmian. Shutdown trwał jeden dzień, wszystko zniknęło, następnego dnia wróciło. U moich przyjaciół było podobnie.

Chwilowa przerwa w dostępie, o której mówi rozmówca Interii, wydaje się mieć potwierdzenie w danych.

Pierwsza z nich dotyczy gwałtownego wzrostu zainteresowania mniej popularnymi aplikacjami - Lemon8, Yope i Coverstar. Te, jak podaje BBC, w okolicy daty wejścia nowych regulacji w życie notowały gwałtowny wzrost liczby pobrań. Niedługo później zainteresowanie to drastycznie spadło.

W tym czasie wzrosła też liczba osób zainteresowanych usługą VPN, czyli wirtualną siecią prywatną, która umożliwia omijanie blokad geograficznych. Szybko jednak wróciła do normalnego poziomu.

Jak nastolatki z Australii obchodzą zakaz?

Pytam Chrisa, jak to się stało, że 14-latek mieszkający w Australii wciąż ma dostęp do społecznościówek, mimo restrykcji panujących w tym kraju?

Odpowiedź jest najprostsza z możliwych. Przy zakładaniu kont - co miało miejsce na długo przed zmianami wprowadzonymi przez australijski rząd - podał nieprawdziwą datę urodzenia. To metoda nagminnie stosowana przez dzieci i nastolatki, które są w wieku niższym niż pozwala na to regulamin platformy cyfrowej.

- Tylko na Snapchacie miałem problem - opowiada 14-latek. - Tam potrzebna była weryfikacja obrazem i trzeba było wysłać zdjęcie swojej twarzy. Nie chciało przejść. Próbowałem ze zdjęciem wujka, nie udało się. Na drugi dzień koledzy mi powiedzieli, że to rozgryźli. Trzeba było sobie zrobić zdjęcie od dołu, tak żeby się zrobił taki double chin, drugi podbródek. Spróbowałem, przeszło bez problemu - opowiada.

Według australijskich regulacji ani nastolatkowie, ani ich rodzice nie będą karani za "zakazane" konta w social mediach. Odpowiedzialność spada na właścicieli platform cyfrowych. Te w razie poważnych albo powtarzających się naruszeń mogą zostać ukarane grzywną w wysokości 45,5 miliona dolarów australijskich (32 mln dolarów amerykańskich).

Były dyrektor Facebooka Stephen Scheeler, cytowany przez BBC, ocenił, że Meta (właściciel m.in. Facebooka, Instagrama) potrzebuje jednej godziny i 52 minut, by osiągnąć przychód w wysokości 50 milionów dolarów australijskich.

1,6 miliona polskich dzieci w social mediach

Od jakiego wieku w Polsce dzieci mogą mieć konta w mediach społecznościowych? Obecnie określają to wyłącznie regulaminy tworzone przez właścicieli platform, najczęściej jest to 13 lat. Rzecz w tym, że to kwestia deklaracji, a wiek nie jest weryfikowany. Między innymi to, jak zapowiadała Barbara Nowacka, chcą zmienić rządzący.

Bo w Polsce 1,6 miliona dzieci w wieku 7-12 lat funkcjonuje na platformach społecznościowych i streamingowych, choć według regulaminów nie powinno ich tam być.

Najpopularniejszy jest TikTok, z którego korzysta 800 tysięcy dzieci z klas I-VI podstawówki. Ponad 300 tysięcy z nich spędza na nim więcej niż dwie godziny każdego dnia, dokładnie 2 godziny i 11 minut, a do aplikacji sięgają średnio ponad 20 razy dziennie. To dane z raportu "Internet dzieci".

Na - skądinąd niełatwe - pytanie, jak taka weryfikacja miałaby wyglądać, ma odpowiedzieć zapowiadany projekt poselski.

- Nie sądzę, by w polskich warunkach wprowadzono biometrię, czyli np. skanowanie twarzy. Podejrzewam, że może zostać wykorzystany paszport cyfrowy, który Unia Europejska wprowadza - mówi w rozmowie z Interią dr Konrad Ciesiołkiewicz z Uczelni Korczaka, specjalista w zakresie edukacji medialnej. Od razu jednak dodaje: "Nie powinniśmy się skupiać tylko na samych zakazach".

- Im więcej będzie nacisku i restrykcyjnego prawa ograniczającego młodych ludzi, tym sprytniejsze będą metody jego obchodzenia. Czy to będzie drugi podbródek, fałszywy wiek, czy kupowanie VPN-ów na potęgę i udawanie ruchu z innego kraju - wylicza.

Co zatem jest potrzebne? - Cel powinien być jednoznaczny: skłonić platformy cyfrowe, by tworzyły bezpieczne środowisko dla młodych ludzi. Jeśli się skupimy na zakazie czy limicie wiekowym i nastolatek ten wiek określony osiągnie, to co? Może być bombardowany szkodliwymi treściami? Nie, dlatego powinniśmy doskonalić cały ten ekosystem i naciskać na właścicieli platform społecznościowych, żeby tworzyli aplikacje w myśl "safety by design", czyli od samego początku nastawione na bezpieczeństwo.

Ciesiołkiewicz zwraca uwagę też na inny problematyczny aspekt. - Australia ma swojego regulatora, który odpowiada za weryfikację i będzie regularnie audytował platformy cyfrowe. W polskich warunkach my nie mamy takiego narzędzia. Pewien mechanizm skargowy, który dawał narzędzia polskiemu regulatorowi, wprowadzał akt o usługach cyfrowych. Ustawa jednak została zawetowana przez prezydenta - wskazuje.

To właśnie przed wspomnianym australijskim regulatorem, komisarzem ds. bezpieczeństwa w internecie, stoi teraz kluczowe zadanie - sprawdzić, jak w praktyce wygląda stosowanie australijskich przepisów przez platformy cyfrowe. Sam rząd Australii wskazuje, że "jest jeszcze wiele do zrobienia".

Justyna Kaczmarczyk

