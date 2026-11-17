W skrócie Japonia złożyła oficjalny protest w związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej przez rosyjskie samoloty w rejonie wyspy Okinoszima.

Władze Korei Południowej poderwały myśliwce po tym, jak rosyjskie maszyny wleciały w południowokoreańską Strefę Identyfikacji Obrony Powietrznej.

W chińskim Shenzen rozpoczyna się szczyt APEC, w którym wezmą udział przywódcy Chin, USA oraz Władimir Putin.

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- Naruszenie japońskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie statki powietrzne to poważne pogwałcenie suwerenności Japonii. Zgłosiliśmy stanowczy protest Rosji, by więcej się to nie powtórzyło - powiedział Minoru Kichara, sekretarz generalny japońskiej rady ministrów, cytowany przez Reutersa.

Według informacji przekazanych przez japoński rząd do naruszenia doszło w rejonie wyspy Okinoszima, w południowowschodniej części prefektury Fukuoka.

Rosja naruszyła przestrzeń powietrzną. Reakcja Japonii, Tajwanu i Korei Płd.

Na incydent zareagowały także Tajwan i Korea Południowa. Okinoszima to japońska wyspa położona najbliżej Republiki Chińskiej. Tajwański minister obrony poinformował, że we wtorek radary wykryły dwa rosyjskie samoloty wojskowe, które w trakcie przelotu przez strefę identyfikacyjną były pod ciągłą obserwacją, a Tajwan "zareagował odpowiednio".

Z kolei południowokoreańska agencja Yohnap podała, że rosyjskich samolotów było kilka. Seul zdecydował, by poderwać myśliwce, mimo że nie naruszyły one południowokoreańskiej przestrzeni powietrznej, a jedynie tamtejszą Strefę Identyfikacji Obrony Powietrznej (KADIZ) nad Morzem Japońskim. Ta nie jest uznawana przez Rosję i Chiny.

Incydent przed "nową Jałtą". W chińskim Shenzen rozpoczyna się szczyt APEC

We wtorek w chińskim Shenzen rozpoczyna się szczyt Azjatycko-Pacyficznej Współpracy Gospodarczej (APEC). Na czwartek zaplanowano spotkanie chińskiego pierwszego sekretarza Xi Jinpinga, prezydenta USA Donalda Trumpa i prezydenta Rosji Władimira Putina. "The Guardian" porównał spotkanie liderów do konferencji jałtańskiej z 1945 r.

Naruszenie japońskiej przestrzeni powietrznej jest kolejnym z serii incydentów na linii Moskwa-Tokio. Ostry sprzeciw w Japonii wzbudziły rosyjskie ćwiczenia wojskowe w rejonie Wysp Kurylskich w sierpniu, które osobiście wizytował Władimir Putin.

Ponadto Rosja na początku listopada zajęła aktywa Japan Tobacco, otwiera się w nowym oknie oraz zatrzymała pod zarzutem szpiegostwa japońskiego dziennikarza, otwiera się w nowym oknie.

Źródła: Reuters, Yohnap, PAP, "The Guardian"



