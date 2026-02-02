W skrócie Emerytowany amerykański generał Ben Hodges wezwał Europę do przeciwstawienia się Donaldowi Trumpowi i apelował, by kraje "przestały narzekać" na możliwe odejście USA.

- Rosja jest w stanie wojny z Europą, nawet jeśli się do tego nie przyznajemy lub nie chcemy w to wierzyć - oświadczył na konferencji w Oslo były dowódca sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Europie, emerytowany generał Ben Hodges.

"Przeciwstawcie się Trumpowi". Amerykański wojskowy wprost

Jak podaje "The Guardian", wojskowy mówił, że określanie działań Rosji mianem "wojny hybrydowej" jest mylące. Jego zdaniem nie odzwierciedla ono skali wrogich działań Moskwy.

Hodges przekonywał jednocześnie, że Rosja chce, aby Europa przestała wspierać Ukrainę. - Dopóki nie ukarzemy Rosjan za to, co robią, takie rzeczy będą się powtarzać każdego dnia - zauważył Hodges.

Amerykanin podkreślał, że Europa powinna skupić się na wspieraniu Ukrainy i wzmacnianiu jej zdolności obronnych. Zdaniem Hodgesa Stary kontynent jest w pełni zdolny do obrony.

- Proszę, przestańcie narzekać. Dlaczego tak wiele osób martwi się, co będzie, jeśli Stany Zjednoczone odejdą? Proszę, przeciwstawcie się mojemu prezydentowi (Donaldowi Trumpowi - red.). Pociągnijcie nas do odpowiedzialności. Sprawcie, żebyśmy dotrzymali obietnic - apelował amerykański wojskowy.

"Robiło mi się niedobrze". Były amerykański dowódca o słowach Trumpa

Hodges wyraził również swoje oburzenie ostatnimi wypowiedziami Donalda Trumpa i szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha. Były amerykański dowódca stwierdził, że "robiło mu się niedobrze", gdy słuchał komentarzy prezydenta na temat poświęcenia NATO w Afganistanie.

- Co decyduje o sukcesie NATO? Powodem, dla którego Związek Radziecki nigdy nie zaatakował nas w konwencjonalny sposób nie jest to, że zainwestowaliśmy miliardy dolarów w sprzęt. Chodzi o to, że zawsze wiedzieli, że wszyscy się stawimy - ocenił Hodges.

Wojskowy odniósł się również do nowych planów obronnych USA. Ostrzegł, że "ta klatka dla ptaków znana jako strategia bezpieczeństwa narodowego" grozi izolacją sojuszników Stanów Zjednoczonych w Europie.

"Mówię to po raz pierwszy". Trump o negocjacjach pokojowych

W kontekście negocjacji pokojowych informowano wcześniej, że specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff weźmie udział w kolejnym spotkaniu delegacji Ukrainy i Rosji, które odbędzie się w Abu Zabi. Amerykański przedstawiciel miał wcześniej odwiedzić Izrael.

Donald Trump powiedział z kolei, że jego administracja może wkrótce mieć "dobre wieści" w sprawie wysiłków zmierzających do zakończenia wojny, wywołanej inwazją Rosji na Ukrainę. - Myślę, że bardzo dobrze nam idzie z Ukrainą i Rosją. Mówię to po raz pierwszy. Myślę, że być może będziemy mieli dobre wieści - oznajmił Trump w Gabinecie Owalnym.

Tymczasem minister spraw zagranicznych Estonii ostrzegł, że Rosja może wykorzystać ewentualne zawieszenie broni w Ukrainie do ponownego skupienia swojej agresji na Europie. Polityk wezwał kraje Unii Europejskiej do wprowadzenia całkowitego zakazu wjazdu do strefy Schengen dla rosyjskich żołnierzy, którzy brali udział w wojnie z Ukrainą.

Źródło: "The Guardian", Unian, Reuters

