W skrócie Hillary Clinton podczas przesłuchania przez komisję Izby Reprezentantów odpowiadała na pytania dotyczące Jeffreya Epsteina oraz teorii spiskowej Pizzagate.

Była pierwsza dama USA odcięła się od powiązań z Epsteinem oraz stwierdziła, że jej mąż nie wiedział o jego przestępstwach.

Przesłuchanie zostało tymczasowo przerwane z powodu naruszenia zasad przez kongresmenkę Lauren Boebert.

Hillary Clinton była w czwartek przesłuchiwana przed komisją Izby Reprezentantów na temat sprawy Jeffreya Epsteina. Podczas krótkiej rozmowy z przedstawicielami mediów stwierdziła, że w pewnym momencie "zrobiło się dość nietypowo".

- Zaczęto mnie pytać o UFO i zadano serię pytań o Pizzagate, jedną z najbardziej ohydnych, fałszywych teorii spiskowych szerzonych w internecie - powiedziała, odnosząc się do zdyskredytowanej teorii spiskowej mówiącej o tym, że wewnątrz Partii Demokratycznej działała siatka pedofilska w jednej z waszyngtońskich pizzerii.

Hillary Clinton zeznawała w sprawie Jeffreya Epsteina. Pytania były "dziwne"

Była pierwsza dama i sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych przez ponad sześć godzin zeznawała pod przysięgą za zamkniętymi drzwiami w Chappaqua w stanie Nowy Jork, gdzie mieszka wraz z mężem. Głównym wątkiem przesłuchania był temat sprawy Jeffreya Epsteina, zmarłego amerykańskiego finansisty i przestępcy seksualnego.

Po zakończeniu przesłuchania Clinton przekazała mediom, że odpowiadała na wszystkie pytania. Skarżyła się jednak zarówno na ich jakość, jak i na to, że niektóre wątki się ponawiały.

- Nie wiem, ile razy musiałem powtarzać, że nie znam Jeffreya Epsteina. Nigdy nie byłam na jego wyspie. Nigdy nie byłam w jego domach. Nigdy nie byłam w jego biurze - stwierdziła.

Sprawa Epsteina. Po Hillary zeznawać będzie jej mąż, Bill Clinton

Była szefowa dyplomacji USA wyraziła dodatkowo przekonanie, że jej mąż, który zeznawać będzie w piątek, również nie wiedział nic o przestępstwach Epsteina. Jak twierdziła, świadczy o tym chronologia, bo ich znajomość zakończyła się lata przed tym, jak przestępstwa miliardera wyszły na jaw.

Jak donosi CNN, część pytań zadanych Clinton podczas przesłuchania dotyczyło właśnie jej męża, Billa Clintona. Była pierwsza dama miała być zapytana m.in. o to, jak czuła się, kiedy dowiedziała się, że jej mąż był masowany przez młode kobiety z otoczenia Epsteina. Miała odpowiedzieć, że nie jest tu, by mówić o swoich uczuciach.

Współzałożyciel Microsoftu w ostatnich dniach po raz pierwszy publicznie przyznał się do dwóch romansów z Rosjankami. Podczas wewnętrznego spotkania w Gates Foundation biznesmen przeprosił pracowników za swoje decyzje.

Jak stwierdził, "spędzanie czasu z Epsteinem było ogromnym błędem". - Przepraszam wszystkich, którzy zostali w tę sprawę wciągnięci przeze mnie - powiedział miliarder, cytowany przez "Wall Street Journal". Podkreślił przy tym, że żałuje, iż jego znajomość z Epsteinem wpłynęła negatywnie na wizerunek jego fundacji.

Hillary Clinton, zeznając przed komisją, stwierdziła, że przelotnie znała partnerkę Epsteina, Ghislaine Maxwell, i że była ona osobą towarzyszącą jednego z gości na weselu jej córki.

"Produktywne" przesłuchanie Hillary Clinton. Szef komisji komentuje

Czwartkowe przesłuchanie Clinton zostało tymczasowo przerwane po tym, jak wbrew ustalonym wcześniej regułom kongresmenka republikanów Lauren Boebert wysłała zdjęcie z wewnątrz sali prawicowemu publicyście Benny'emu Johnsonowi. Była pierwsza dama USA wyraziła żal, że przesłuchanie odbyło się za zamkniętymi drzwiami i powiedziała, że ma nadzieję, że nagranie z przesłuchania zostanie szybko opublikowane.

Szef komisji James Comer zdradził w czwartek, że materiały zostaną opublikowane w ciągu doby. Ocenił przy tym przesłuchanie Clinton jako produktywne. Dodał, że kobieta wielokrotnie odpowiadała na pytania mówiąc, że kongresmeni powinni zapytać o to jej męża oraz zaznaczył, że komisja będzie miała do Billa Clintona "wiele pytań".

Jak wyjaśniał wcześniej rzecznik byłego prezydenta, Bill Clinton spotkał się z Epsteinem kilka razy i odbył cztery podróże jego samolotem. Nie posiadał jednak wówczas wiedzy o przestępczej działalności finansisty. Jego przedstawiciele twierdzą, że zerwał stosunki z Epsteinem w 2006 roku.

Dotychczas Clintonowie nie zostali oskarżeni przed sądem o żadne przestępstwo powiązane z Epsteinem, choć do wszczęcia śledztwa przeciwko Billowi Clintonowi za jego związki z Epsteinem nawoływał prezydent Donald Trump, który sam przez wiele lat przyjaźnił się z miliarderem oskarżonym o wykorzystywanie nieletnich.

