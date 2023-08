Chwile grozy przeżyli pasażerowie lotu z Helsinek do Warszawy . Do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem.

Przerwany lot. Samolot zderzył się z młodymi ptakami

Chwile grozy na pokładzie. Samolot leciał do Warszawy

Co ciekawe, podobny przypadek spotkał osoby lecące samolotem tej samej linii lotniczej z Helsinek do Paryża. Lot również rozpoczynał się w niedzielę wieczorem. Także w tym przypadku doszło do zderzenia z ptakami, co wiązało się z koniecznością powrotu na lotnisko.